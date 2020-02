È l’iPhone XR lo smartphone più venduto del 2019

L’iPhone XR di Apple si conferma come il telefono più popolare del 2019. Lo mostrano i dati pubblicati da Omdia secondo i quali il modello della casa di Cupertino è stato distribuito in un numero di unità maggiore sia rispetto al suo predecessore (iPhone 8) sia al suo successore (iPhone 11). E il margine è ampio. Apple ha infatti spedito 46,3 milioni di iPhone XR nel corso dell’anno 2019 e 23,1 milioni nel 2018.

L’iPhone 11, il nuovo modello di fascia media di Apple, ha creato volumi per 37,3 milioni di unità nel 2019. Nonostante gli ottimi numeri fatti registrare, le spedizioni totali di Apple sono diminuite per il secondo anno consecutivo (in calo del 4,6% nel 2019 e del 5,1% nel 2018).Omdia attribuisce tale decrescita all’aumento dei prezzi dei modelli Apple, sottolineando come l’iPhone 11 del 2019 sia 50 dollari più costoso dell’iPhone 7 del 2016 (guardando i prezzi di base). Il prezzo massimo per il flagship top di gamma è aumentato da 970 dollari per un iPhone 7 Plus a 1,450 dollari per un 11 Pro Max, salendo di 480 dollari in soli tre anni.

Samsung ha conquistato il terzo posto con l’entry-level Galaxy A10, che è stato distribuito in 30,3 milioni di unità. Il Galaxy A50 e A20 completano la Top 5. Gli smartphone di punta del 2019 di Samsung non sono entrati nella Top 10 mentre, nel 2018, i Galaxy S9 e S9+ si erano classificati rispettivamente al 7 ° e 8 ° posto.



Xiaomi entra nella Top 10 grazie al Redmi Note 7, e rappresenta l’unico brand alternativo a Samsung e Apple capace di inserire un proprio modello fra i primi dieci del mondo (nel 2018 solo Huawei, con il P20 Lite, era riuscita nell’impresa di interrompere il predominio dei due big).



La serie Redmi Note è cresciuta in popolarità, passando da 10 milioni di spedizioni nel 2017/2018 a 16,4 milioni nel 2019.



Il mercato del 5G ha totalizzato vendite per 14,7 milioni di unità, poco più dell’1% di tutte le spedizioni di smartphone. Il Galaxy Note10+ 5G di Samsung comanda la classifica dei 5G con 2,6 milioni di pezzi, seguito da vicino dal Huawei Mate 30 Pro 5G con 2,5 milioni. Samsung domina la scena del 5G con il 49%, seguita da Huawei con il 27% e da Vivo e Oppo con il 12% e il 5%, rispettivamente.

iPhone Xr si era già classificato come lo smartphone più venduto al mondo nel corso del terzo trimestre 2019.