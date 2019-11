EasyPol, l’app per pagare multe e tasse dal divano di casa

Le multe? Meglio non prenderle, ma se proprio dobbiamo pagarle meglio farlo dal divano di casa, senza dover affrontare code all’ufficio postale, senza alcuno stress. E lo stesso dicasi per tributi, quote associative, tari, tasi, ticket Asl, bollo auto, ordini professionali, tasse universitarie e tutte le altre tipologie di avvisi PagoPA.

Nasce da questa considerazione l’idea di EasyPol, una mobile app capace di unire in modo facile e veloce due strumenti indispensabili per il pagamento istantaneo di avvisi PagoPA. In qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, anche senza registrazione, tramite carte di credito, carte di debito e carte prepagate.







Il pagamento viene effettuato grazie alla tecnologia di Nexi, il player di riferimento in Italia sui pagamenti digitali, che gestisce la transazione e ne assicura l’andamento a buon fine: la PayTech delle Banche garantisce anche la massima sicurezza della transazione.

EasyPol permette pagamenti sicuri e veloci, in tempi ridotti, attraverso due semplici passaggi: scatta e paga. É sufficiente scattare una foto al QR code dell’avviso e procedere al pagamento in maniera immediata, anche senza registrazione. Tra le funzionalità dell’app c’è l’archiviazione automatica delle ricevute dei pagamenti in una cartella digitale – che punta ad abbattere il consumo di carta – e il reminder per i pagamenti in scadenza che, una volta attivato, consente all’app l’invio di notifiche push a ridosso della data.

EasyPol può essere scaricata dagli store di Google (Google Play) e Apple (App Store) gratuitamente.