Ecco gli smartphone super economici Samsung Galaxy M13 4G e M13 5G

Due nuovi telefoni economici per la serie M di Samsung. Il primo è un redesign di uno smartphone già esistente, il Galaxy M13 4G, mentre il secondo è tutto nuovo, ovvero il Galaxy M13 5G. Vediamo quali sono le loro caratteristiche.

L’M13 4G erediterà molte delle specifiche dalla versione “base”. Queste sono schermo LCD FHD+ da 6,6 pollici, refresh rate di 60 Hz, processore Exynos 850 e fotocamera con tre lenti, una principale da 50 Megapixel, una ultragrandangolare da 5 Megapixel e una di profondità da 2 Megapixel.

Le vere novità sono il design della fotocamera posteriore, che è stato rinnovato, e la batteria più grande da 6.000 mAh. Arriverà nelle configurazioni 4 GB RAM / 64 GB memoria e 6 GB RAM / 128 GB di memoria.

Il Galaxy M13 5G, come detto, sarà invece completamente inedito. Arriverà con un display LCD da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz, processore Dimensity 700 e doppia fotocamera posteriore, con lente principale da 50 Megapixel e di profondità da 2 Megapixel.

Le configurazioni di RAM e memoria sono le stesse del modello 4G, mentre la batteria sarà leggermente più piccola, ovvero da 5.000 mAh. Entrambi i telefoni utilizzeranno come sistema operativo Android 12 con OneUI Core 4 di Samsung.

I colori in cui arriveranno i modelli saranno Midnight Blue, Stardust Brown e Aqua Green. Il Galaxy M13 4G sarà messo in vendita ad un prezzo iniziale di $150, mentre l’M13 5G costerà 15 dollari in più, ovvero $175.