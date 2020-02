Dopo il grande successo del Poco F1 che in un anno e mezzo dalla sua uscita, nell’agosto del 2018, ha avuto numeri incredibili grazie all’hardware di punta offerto a un prezzo aggressivo, l’azienda, che si è da poco resa indipendente da Xiaomi, ha annunciato l’uscita del suo secondo smartphone, il Poco X2. In realtà, non bisogna farsi ingannare dal nome, il Poco X2 non sarà il successore diretto del Poco F1, ma è in realtà una sorta di riedizione del Redmi K30, un dispositivo uscito due mesi fa in Cina.

Poco X2 sarà alimentato dal SoC Snapdragon 730G, esegue MIUI 11 e avrà tre configurazioni di memoria: 6 GB / 64 GB, 6 GB / 128 GB e 8 GB / 256 GB. L’X2 è costruito attorno a un display RealityFlow da 6,67 “20: 9 con risoluzione FullHD+. Ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporta HDR 10.

È dotato di una quad cam con la seguente configurazione: un sensore da 64 Megapixel (Sony IMX686), uno da 2 Megapixel (macro), uno da

8 Megapixel (Ultra wide) e un sensore di profondità da 2 Megapixel.

Doppia anche la fotocamera frontale: sensore principale da 20 Megapixel, secondario da 2 Megapixel per i selfie. La batteria è da 4500mAh con il supporto alla ricarica rapida wireless a 27W.

Anche per il Poco X2 il rapporto qualità prezzo appare molto interessante per un medio di gamma: la versione 6GB-64GB costerà poco più di 200 euro, mentre per il modello 6GB-128GB il prezzo si aggira intorno ai 215 euro. Per la versione top con 8GB-256GB bisogna sborsare circa 250 euro. In Italia, con le tasse e altri rincari il prezzo potrebbe sfiorare i 300 euro.

