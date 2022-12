Ecco le prime immagini dal vivo di OnePlus 11

Dopo diverse speculazioni e alcuni leak, arrivano finalmente le prime foto dal vivo del nuovo smartphone OnePlus 11. Queste forse non fanno vedere molto dello smartphone, ma rivelano alcuni dettagli sulla fotocamera.

La prima immagine conferma che OnePlus 11 avrà un comparto fotografico racchiuso da un elemento circolare, con tre lenti e un flash LED. Si possono vedere rispettivamente una fotocamera principale in alto a sinistra, una ultragrandangolare con lente più grossa in alto a destra e infine quello che probabilmente è un sensore macroscopico di 2 Megapixel in basso a destra.

Dalla seconda immagine, invece, si può vedere una porzione dello schermo: è confermato quindi che questo sarà piegato ai lati, mentre la selfie cam sarà situata in un punch hole nella parte superiore del display.

Le specifiche preliminari di OnePlus 11, ancora non confermate, parlano di schermo di 6,7 pollici, chipset Snapdragon 8 Gen 2, batteria da 5.000 mAh e, soprattutto, anche l’alert slider. Degno di nota è il fatto che non sarà disponibile alcuna versione Pro, perché la compagnia ha deciso di semplificare le cose offrendo soltanto una scelta per la fascia alta.