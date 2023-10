Ecco tutte le specifiche di Galaxy A15 5G

Sono molte le voci sul nuovo Samsung Galaxy A15. Si mormora infatti che sarà lanciato all’inizio dell’anno prossimo, in versione 4G e 5G. E anche in Europa. Di recente, sono comparse in rete diverse specifiche (non ufficiali) del modello 5G.

Secondo queste voci, il Galaxy A15 5G avrà uno schermo FullHD+ da 6,5” con refresh rate di 90 Hz. In precedenza, si era vociferato che il Galaxy A15 avesse uno schermo OLED da 6,4”: i leak sembrerebbero negarlo, ma è possibile che sarà la versione 4G a impiegare quest’ultimo.

La fotocamera principale da 50 MP del Samsung Galaxy A15 5G avrà uno zoom ottico 10x e sarà affiancata da unità da 5 MP e 2 MP. Per selfie e videochiamate, ci sarà una fotocamera da 13 MP nella parte anteriore.

Lo smartphone avrà fino a 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB, 4/6 GB di RAM e processore Dimensity 6100+. Sarà inoltre dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 25W. Infine avrà un lettore di impronte digitali montato lateralmente.

Il Galaxy A15 5G sarà disponibile nei colori blu e nero e costerà, pare, $149 negli Stati Uniti. In Europa, invece, il prezzo sarà di circa €250.