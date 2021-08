Eco² OLED: i nuovi schermi Samsung promettono più autonomia sugli smartphone

Ottenere una buona durata della batteria su smartphone è il risultato di una capacità di fattori che vanno dal software alla grandezza della batteria passando per l’efficienza energetica dei componenti integrati nel dispositivo. Spesso si parla di efficienza energetica nei processori ma questi non sono gli unici a migliorarsi generazione dopo generazione per consumare il meno possibile sulla batteria.

Abbiamo appreso questa settimana che Samsung punta su una nuova generazione di pannelli Super Amoled e il Galaxy Z Fold 3 è il primo ad approfittarne.

Chiamato “Eco² OLED”, questo nuovo tipo di pannelli Amoled flessibili, sviluppato internamente da Samsung Display, consente un’efficienza energetica del 25% superiore a quella offerta dallo schermo del Galaxy Z Fold 2 lo scorso anno.

Questa progressione è resa possibile da un’innovazione tecnica che consente l’uso di una struttura a strati per il pannello piuttosto che un sottile polarizzatore convenzionale. Secondo Samsung, questo metodo consente di ridurre notevolmente il riflesso della luce esterna aumentando del 33% la trasmissione della luce emessa dal pannello.

Non si tratta proprio di un’idea nuova: alcuni brand l’hanno provata ma Samsung è la prima ad avere successo e commercializzarla, sottolinea SamMobile.

Come funziona la luminosità sulla tecnologia Oled

Come promemoria, gli schermi OLED utilizzano una lastra polarizzante opaca. Lo scopo di quest’ultima è quello di evitare che la luce esterna colpisca gli elettrodi tra i pixel e venga riflessa. Questa nuova piastra migliora così la visibilità dell’OLED…bloccando una buona parte della luminosità emessa che con la vecchia tecnologia sprecava il 50% della luminosità.

Eliminandolo a favore di una struttura a strati, gestendo la luce in modo più intelligente e migliorando la trasmissione della luce dallo schermo, Samsung può quindi affinare l’aspetto energetico dei suoi pannelli Super Amoled. Non hanno più bisogno di produrre tanta luminosità per compensare l’opacità della lastra polarizzante.

Sviluppi futuri

Questo potrebbe avere un impatto positivo sull’autonomia del Galaxy Z Fold 3, ma non solo. Perché se il dispositivo è il primo a sfruttare questo nuovo tipo di pannello OLED, sta solo aprendo la strada ad altri modelli. Probabilmente Samsung non solo utilizzerà questa tecnologia per i suoi altri smartphone (almeno nella fascia alta), ma dovrebbe anche offrirla ai suoi numerosi clienti tra cui Apple, OnePlus, Oppo o Xiaomi.

Ciliegina sulla torta, i nuovi pannelli OLED Eco² di Samsung aiutiamo l’inserimento di moduli fotografici sotto lo schermo al fine di ridurre i bordi senza dover passare attraverso una notch per aggiungere un sensore selfie.