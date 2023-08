EcoFlow a IFA presenta tutte le novità del settore dell’energia residenziale

EcoFlow è pronta a lasciare il segno a IFA 2023, presentando le sue più recenti soluzioni energetiche per il residenziale. In linea con la sua vision “Power a new world”, l’azienda svelerà anche una nuova power station portatile.

Già lo scorso maggio, presso la sede europea di Düsseldorf, l’azienda ha presentato EcoFlow PowerStream, il primo impianto fotovoltaico da balcone al mondo con storage portatile. Questo è in grado di catturare e immagazzinare l’energia solare, alimentando così l’ambiente domestico giorno e notte.

Il mese successivo, in occasione dell’ees 2023 di Monaco di Baviera, EcoFlow ha lanciato PowerOcean DC Fit, una soluzione di accumulo a batteria retrofit che si connette facilmente agli impianti solari esistenti grazie all’innovativa tecnologia di accoppiamento PV. I prodotti appena citati saranno in mostra presso lo stand dell’azienda a IFA.

A completamento tutto ciò il 31 agosto, durante lo ShowStoppers di IFA, EcoFlow svelerà la sua ultima innovazione: DELTA Pro Ultra, soluzione studiata per garantire una riserva di energia a tutta la casa o per operare come fonte energetica principale, offrendo così ai proprietari un’indipendenza senza pari. EcoFlow DELTA Pro Ultra verrà lanciata prossimamente e consoliderà ulteriormente l’impegno di EcoFlow volto a promuovere un mondo più sostenibile.

“La partecipazione a IFA 2023 riveste una grande importanza per EcoFlow”, ha dichiarato Magda Partyka, Communications Manager per l’Europa di EcoFlow. “Testimonia la nostra costante dedizione all’Europa e rappresenta, inoltre, la vetrina perfetta per mostrare il nostro impegno volto a garantire un futuro indipendente dal punto di vista energetico. In qualità di innovatore tecnologico, EcoFlow è fortemente impegnata a guidare il cambiamento e creare nuovi modi per offrire a

individui e famiglie soluzioni energetiche sostenibili”.