Motorola ha pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento ad Android 11.



Lo ha fatto solo oggi, circa quattro mesi il rilascio di Android 11 da parte di Google. Non sorprende che la maggior parte dei telefoni più vecchi sarà esclusa da tale aggiornamento. Qui di seguito la lista dei modelli Motorola che saranno aggiornati ad Android 11:

Android 11 sui telefoni Motorola

• motorola razr 5G

• motorola razr 2019

• motorola edge

• motorola edge+

• motorola one 5G

• motorola one action

• motorola one fusion

• motorola one fusion+

• motorola one hyper

• motorola one vision

• moto g 5G

• moto g 5G plus

• moto g fast

• moto g power

• moto g pro

• moto g stylus

• moto g9

• moto g9 play

• moto g9 plus

• moto g9 power

• moto g8

• moto g8 power

Motorola dispone di un portale dedicato per le informazioni sull’aggiornamento, nel quale è possibile avere notizie sul rilascio del nuovo software. Secondo l’azienda, l’aggiornamento ad Android 11 “dovrebbe essere implementato su questi smartphone Motorola a partire dai prossimi mesi, in attesa del supporto dei partner“.



Come sempre i modelli di fascia alta dovrebbero essere i primi a ricevere l’aggiornamento. Nell’elenco degli smartphone Motorola che saranno aggiornati ad Android 11 spunta anche il modello Lenovo K12 Note. Fatto curioso poiché si tratta di un telefono non ancora lanciato.