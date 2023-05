Elon Musk annuncia un nuovo CEO per Twitter, ma l’identità rimane segreta

Un nuovo amministratore delegato è stato scelto da Musk per guidare Twitter. In un tweet pubblicato giovedì 11 maggio 2023, Musk ha annunciato di aver “assunto un nuovo CEO per X/Twitter” e che l’incarico inizierà tra circa 6 settimane. Nel frattempo, Elon Musk ha deciso di scambiare il suo ruolo di CEO con quello di presidente esecutivo e direttore tecnico, continuando a supervisionare il prodotto, il software e le operazioni di sistema di Twitter.

L’idea del cambio di CEO era stata suggerita da Elon Musk già lo scorso dicembre, quando aveva lanciato un sondaggio ai suoi follower chiedendo se dovesse “dimettersi dalla carica di capo di Twitter”. Aveva promesso di rispettare i desideri della folla, inclusi i robot.

Sebbene Elon Musk non sarà più CEO, rimarrà comunque il proprietario dell’azienda. Pertanto, sembra improbabile che un semplice cambio di titolo possa rendere Twitter meno caotico. È importante ricordare che Twitter ha subito numerosi cambiamenti nell’ultimo anno, come l’introduzione degli account Blue, che Elon Musk ha supportato per aumentarne la visibilità. Tuttavia, ciò che avrebbe dovuto salvare Twitter sembra invece accelerarne la caduta.

Sorge la domanda su come l’attenzione di Elon Musk abbia influenzato le sue altre società, come Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company. È difficile dirlo con certezza, ma è evidente che l’annuncio del suo coinvolgimento con Twitter ha avuto un impatto notevole sul prezzo delle azioni di Tesla. Ciò potrebbe essere il risultato di fattori più complessi e non solo del caso.

Secondo le ultime indiscrezioni, Linda Yaccarino, responsabile della pubblicità di NBCUniversal, è in corsa per la posizione di CEO. Tuttavia, non vi è ancora certezza in merito. Le fonti sono contraddittorie, alcune parlano di “colloqui”, altre affermano che Elon Musk abbia già preso una decisione. Per quanto riguarda una conferma ufficiale, non è ancora disponibile. Nel frattempo, il profilo Twitter ha adottato una strategia comunicativa curiosa, rispondendo alle domande con un’emoji cacca.