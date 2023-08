Elon Musk e Mark Zuckerberg si sfidano per beneficienza

Come riportato da AFP, sembra che la data dell’incontro tra i due miliardari tecnologici sia più vicina che mai. Su Threads, Mark Zuckerberg ha infatti annunciato di aver già proposto una data a Elon Musk: sabato 26 agosto.

“Sono già pronto. Ho suggerito il 26 agosto come primo appuntamento, ma non ha ancora confermato nulla. Non sto trattenendo il respiro ”, dice il fondatore di Meta. La palla ora sembra essere nel campo di Elon Musk.

Nata per gioco, ora realtà

È un improbabile duello quello che ha preso forma tra post e tweet. Elon Musk e Mark Zuckerberg, due delle figure più influenti della tecnologia, hanno iniziato a parlare di un incontro in gabbia, in stile MMA.

Dal giugno 2023, i due miliardari si sono cimentati in una sorta di gioco del gatto col topo sui social, suscitando ogni volta un’ondata di reazioni da parte dei propri iscritti. Elon Musk non sopporta che Mark Zuckerberg abbia lanciato il concorrente X (ex Twitter) Threads .



Mark Zuckerberg ha condiviso diverse foto dei suoi allenamenti, mentre Elon Musk ha recentemente trasmesso in streaming un live streaming del suo allenamento con i manubri.

Secondo il tweet di Elon Musk, questa lotta non ha solo lo scopo di saziare una rivalità personale, ma anche di servire una buona causa. “ Il combattimento Zuck contro Musk sarà trasmesso in diretta su X. Tutti i proventi andranno in beneficenza per i veterani”, ha detto . Nonostante un programma intenso, Elon Musk ha assicurato di “sollevare pesi durante il giorno” per prepararsi al combattimento.

Non è ancora chiaro se questa lotta avrà davvero luogo. La prospettiva di vedere queste due iconiche figure della Silicon Valley affrontarsi in un ottagono è a dir poco sorprendente, e ci sono molti scettici. Una cosa però è certa: questo evento è già riuscito a catturare l’attenzione di tutto il mondo, e la diretta trasmessa su X promette di attirare un vasto pubblico.

La preparazione per un tale evento non è senza sfide. Al di là della preparazione fisica che i due miliardari devono seguire, ci sono anche questioni legali e logistiche da risolvere.

Ad ogni modo, questa lotta è il riflesso di una rivalità che va oltre la cornice di questo semplice confronto. Elon Musk e Mark Zuckerberg sono stati spesso in disaccordo su una varietà di questioni, tra cui l’intelligenza artificiale e la regolamentazione dei social media.