Emoji 13: arrivano Babbo Natale, una fisarmonica e un orso polare

L’arrivo di Android 11 Beta ci ha permesso di avere una panoramica globale sulle nuove caratteristiche e funzioni che riceveranno gli smartphone basati sul sistema operativo Google.

Android 11 aggiungerà una serie di emoji dettate dal consorzio Unicode che ha rilasciato di recente la versione Emoji 13.0. Questa sarà composta da 117 nuovi “emoji” attualmente non accessibili negli archivi di Gboard ma disponibili in futuro sui tutti i nostri telefoni.

Tra i contenuti inediti troviamo Babbo Natale, una serie di animali preziosi come un orso polare, bisonti, castori, leoni marini, scarafaggi e lombrichi. Inoltre, menzioniamo una teiera, un boomerang, un ninja, un papà o una mamma che usano in braccio il loro bambino, una piuma, uno scarafaggio, una mosca, un’oliva, un pepe, una fisarmonica, una ventosa, una scala, una moneta, una sega, un secchio o addirittura una trappola per topi.

Lo scopo della nuova versione Emoji 13.0 è quello di arricchire il dizionario emoji che si sta trasformando sempre di più nel linguaggio del nuovo millennio.