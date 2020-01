Emoji, spunta la manina italiana del “Che vuoi?” tanto cara agli americani

Il tipico gesto della mano con i polpastrelli che si incontrano, spesso utilizzato dagli italiani per sottolineare in maniera poco civile una richiesta di chiarimento “Ma che **** vuoi” , è diventato un emoji, ovvero la classica “faccina” utilizzata per dare un tocco caratteristico a una frase. In totale i nuovi “emoticons”, altro modo di chiamare questi ideogrammi digitali, saranno addirittura 117. L’arrivo è previsto entro la fine del 2020; le nuove Emojii arriveranno sui dispositivi Android e iOS così come su applicazioni come WhatsApp, Facebook, Twitter.

In realtà, come sappiamo bene, questo classico gesto di italianità può assumere diversi significati, mandando in totale confusione chi non è nato nella terra di Dante Alighieri e, in modo particolare, gli americani.

La visione di Tarantino…

Una delle rappresentazioni più buffe è sicuramente legata al regista Tarantino, che non ha mai fatto mistero della sua passione non solo per il cinema italiano ma anche per usi, costumi e bellezze del nostro Paese.

Iconica, in tal senso, una scena tratta dal film “Bastardi senza gloria” dove Brad Pitt, che nel film interpreta un militare americano, si improvvisa italiano insieme a due commilitoni per entrare all’interno di un cinema.

Il trio viene però incalzato dal colonnello Hans Landa, interpretato da Christoph Waltz che per questo film ha vinto un Oscar come attore non protagonista. Non sapendo rispondere alle domande poste in italiano, i due commilitoni di Brad Pitt, si limitano a mostrare il gesto del “Che vuoi?” usato dunque in maniera del tutto “creativa”.

Difficile sapere se la scelta di “sbagliare il significato del gesto” sia stata voluta per sottolineare il fatto che i due americani non parlavano italiano, o se si sia trattato di un tipico ed ennesimo “misunderstanding” riguardo la nostra innata gestualità.

Di seguito il video della scena che, tra l’altro, è disponibile nella versione doppiata in inglese oppure, come in questo caso, in italiano.