emporia, produttore austriaco specializzato nella produzione di senior phone, lancia oggi il suo nuovo smartphone con tripla fotocamera, una Smart Cover interattiva e processore Octa-core: emporia SMART.5.

emporia SMART.5, da oggi disponibile in Italia, si rivolge ai senior che ricercano facilità d’uso, un’interfaccia adattata alle loro esigenze e un prezzo ragionevole. Senza però rinunciare alle funzioni evolute e a un reparto imaging di valore e alla presenza dei più popolari servizi di messaggistica (WhatsApp è pre-installato).

Tre fotocamere

Lo smartphone è infatti dotato di una tripla fotocamera con modalità HD e auto che garantisce scatti in modalità macro, ritratto e notturno, alla quale si affianca una fotocamera frontale da 8 Megapixel. Il processore octa-core da 1,8 Ghz fornisce velocità e potenza ed è sostenuto da una batteria sostituibile da 3.550 mAh.

D’altra parte il comparto fotografico e l’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea sono ormai elementi di forte interesse anche per gli over 65.

emporia SMART.5 è un senior phone che, di serie, offre una Smart Cover interattiva e brevettata. Questo permette di utilizzare le funzioni chiave, come accettare le chiamate, riagganciare, avviare la fotocamera e la torcia, anche quando il telefono è chiuso.

Il collaudato menù di navigazione di emporia e i grandi pulsanti di facile lettura rendono questo smartphone facile e intuitivo da usare. Altre caratteristiche volte alla semplificazione di utilizzo includono app standard come l’inserimento di testo attraverso l’opzione vocale, uno scanner QR preinstallato e l’NFC.

Un libretto d’istruzioni come una volta…

Gli acquirenti non potranno non apprezzare la guida stampata di 124 pagine presente in confezione, una caratteristica di cui ci siamo quasi dimenticati e che invece riveste una funzione molto importante quando si parla di senior phone, che necessitano di facili guide passo a passo, semplici e intuitive, immediatamente disponibili.

Il telefono è certificato IP54 e dispone del classico pulsante di emergenza emporia sul retro, con il quale è possibile chiamare rapidamente aiuto. Inoltre, è inclusa una seconda cover posteriore per coprire il pulsante di emergenza, per chi non volesse mostrarlo in pubblico.

Emporia SMART.5 è disponibile nei negozi e su Amazon al prezzo di 249,90 euro.

L’offerta dei senior phone di emporia

L’offerta di emporia in Italia comprende smartphone, telefoni cellulari e fissi ai quali si aggiungono i prodotti medicali. Tutti prodotti che hanno come obiettivo primario quello di supportare gli over 65 nell’utilizzo della tecnologia.

Nella gamma dell’azienda austriaca troviamo anche emporia TOUCHSmart, un cellulare a conchiglia che combina touchscreen e tastiera fisica, un alleato per coloro che non hanno dimestichezza con lo smartphone ma non vogliono rinunciare alle sue caratteristiche distintive. Connettività 4G, Whatsapp preinstallato e touchscreen sono i punti di forza di questo prodotto, che si fa forte inoltre della scelta di due cover posteriori, con e senza pulsante di emergenza. emporia TOUCHSmart costa 109,99 euro.