Emporia Smart 6: la nostra recensione

Abbiamo provato Emporia Smart 6, uno smartphone che si inserisce in un segmento di mercato molto particolare, quello dei Senior Phone, dispositivi pensati per un’utenza più matura e che necessita di prodotti facili da utilizzare e affidabili nel tempo.

Il telefono, alla prima vista, sembra un moderno smartphone, ma incorpora diversi accorgimenti software e una serie di accessori dedicati che consentono una fruizione semplificata ed appagante del prodotto. Ci riferiamo in particolare alla smart cover, ma anche a una basetta di ricarica, che permette di tenere il telefono correttamente posizionato e facilmente collocabile in ogni ambiente di utilizzo. Come vedremo, lo smartphone, dispone di un bagaglio tecnico di buon livello, 5G compreso, ma forse il prezzo di partenza, fissato in 399 euro, appare leggermente alto per il target di riferimento.

Design

Il design è piacevole, merito del bordo piatto (che consente un grip ottimale), ma anche di finiture pregiate e un di ottimo assemblaggio. Bello l’effetto opaco della cover posteriore e molto hi-tech l’isola che contiene le fotocamere e il tasto SOS. Il peso arriva a 209 grammi e lo spessore di 11 millimetri rende il dispositivo piuttosto corpulento ma comunque agevole da trasportare. Il profilo sinistro viene occupato dal bilanciere del volume e dallo slot per Sim e scheda microSD. Quello di destra lascia invece spazio al pulsante di accensione e al lettore di impronte digitali, ben evidenziato dalla colorazione rossa. La sezione inferiore incorpora un connettore Usb Type-C, l’altoparlante di sistema, il microfono e i contatti per la base di ricarica.

Display



Il display ha buone caratteristiche strutturali. La risoluzione arriva a 1.080×2.408 pixel e può contare su una diagonale da ben 6,58 pollici, caratteristiche che, in uno smartphone come questo, diventano più importanti che in altri contesti, perchè permettono di visualizzare agevolmente i contenuti. Buona la resa colore e la leggiblità, anche all’aperto, e notevole la fluidità garantita dai 90 Hz della frequenza di aggiornamento dello schermo.

Hardware

Il reparto hardware può contare sul chipset Mediatek Dimensity 700, un SOC non potentissimo, ma che riesce a restituire una buona fluidità e la necessaria affidabilità. Ci sono anche 6 GB di Ram e 128 GB di Storage, che possono anche essere estesi con schede microSD. Segnaliamo invece l’assenza del jack audio, dettaglio che su un telefono di questo tipo avrebbe fatto più comodo che in altre circostanze. L’autonomia operativa è valida e può contare sulla presenza di una batteria da 4.900 mAh.

Software e interfaccia UI



Il sistema operativo si basa su Android 13 e viene ampiamente personalizzato da Emporia, per renderlo particolarmente facile da utilizzare e con tante utili funzioni. La UI presenta tasti molto grandi e facilmente identificabili, per accedere alle funzioni più importanti con grande velocità. Eseguire una telefonata o impostare un contatto rapido da chiamare frequentemente è semplice, cosi come scattare una foto o mandare una mail. Non solo, Emporia Smart 6 è dotato di un tasto “SOS” (collocato sul dorso del telefono) che consente di chiedere soccorso tramite i canali dedicati. Nel software è presente anche un Coach che guida l’utente alla scoperta di tutte le caratteristiche del dispositivo e anche un trainer per prendere confidenza con il touch screen dello smartphone.

Particolarmente interessante è anche la cover in dotazione che, oltre a proteggere il telefono, consente di interagire con alcune funzionalità di Emporia Smart 6, come rispondere o chiudere una telefonata, lanciare la fotocamera o accendera la torcia, per illuminare qualche ambiente buio.

Fotocamera

La fotocamera dispone di un sensore principale da 50 Megapixel: gli scatti sono di una qualità piuttosto buona e le immagini gradevoli in ogni circostanza. Il sistema è supportato anche da un elemento TOF e anche da un’unità da 2 Megapixel.

Nel complesso, Emporia Smart 6, conferma la tradizione di un’azienda altamente specializzata nella produzione di dispositivi per il pubblico Senior, rivelandosi uno smartphone equilibrato, ben progettato anche dal punto di vista software. Se è vero che la confezione comprende una dotazione piuttosto ricca, è altrettanto vero che i 399 euro di listino appaiono una cifra un poco elevata in relazione alla potenziale platea di acquirenti.