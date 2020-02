Huawei sta ancora distribuendo la sua interfaccia EMUI 10 sui suoi dispositivi, che già emergono le notizie sulla prossima versione che dovrebbe essere chiamata EMUI 11.



Il sito Huawei Central ha messo le mani su alcuni documenti fra i quali spicca un elenco di telefoni Huawei e Honor che verranno aggiornati a EMUI 11 (o Magic UI 4).



EMUI 11 e Magic UI 4 saranno basate su Android 11 e saranno annunciate nella seconda metà dell’anno. Di seguito l’elenco dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento a Emui 11, suddivisi per brand e serie.

Dispositivi Huawei che riceveranno l’aggiornamento a Emui 11

Serie Mate

• Huawei Mate 30 Pro

• Huawei Mate 30

• Design Porsche Huawei Mate 30 RS

• Huawei Mate 20

• Huawei Mate 20 Pro

• Huawei Mate 20 X

• Huawei Mate 20 X (5G)

• Huawei Mate 20 X (4G)

• Huawei Mate 20 Porsche RS

• Huawei Mate X



Serie P

• Huawei P40

• Huawei P40 Pro

• Huawei P30

• Huawei P30 Pro



Serie Nova

• Huawei Nova 6

• Huawei Nova 6 5G

• Huawei Nova 5T

• Huawei Nova 5

• Huawei Nova 5 Pro

• Huawei Nova 5Z

• Huawei Nova 5i

• Huawei Nova 5i Pro



Tablet

• Huawei MatePad

• Huawei MediaPad M6

Dispositivi Honor che verranno aggiornati a Magic UI 4 e EMUI 11

• Honor V30

• Honor V30 Pro

• Honor V20

• Onore 20

• Honor 20 Pro

• Honor 20S

• Honor 20 Youth Edition (EMUI 11)

• Honor 9X (EMUI 11)

• Honor 9X Pro (EMUI 11)



Considerato l’anticipo con il quale queste indiscrezioni sono filtrare è bene prendere questi elenchi con beneficio di inventario. Il produttore potrà infatti decidere di eliminare il supporto alle nuove versioni della Emui per alcuni dispositivi, come accaduto in passato. Tuttavia, emerge nuovamente la volontà di Huawei di tenere tutti i propri telefoni al massimo livello di aggiornamento. Un atteggiamento particolarmente gradito dai comsumatori.