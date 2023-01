Epson lancia tre multifunzione A4 della linea EcoTank e due modelli per l’ufficio

Case, studi professionali, piccoli uffici: c’è un modello di stampante per tutti e per ogni esigenza. È questo il messaggio dato questa mattina da Epson, in una conferenza stampa che si è svolta a Milano.

In vetrina numerose novità, fra le quali tre nuovi modelli nuovi multifunzione A4 della linea EcoTank e due modelli maggiormente vocati per l’ufficio. Ma andiamo con ordine.

Gamma EcoTank per la casa

Le novità per la casa si chiamano EcoTank ET-4810 (stampa, copia, scansione e fax), ET-2840 ed ET-2830 (entrambe con funzioni di stampa, copia, scansione) e ET-18100, una stampante fotografica A3+ a 6 colori, utile per appassionati di fotografia e per tutte quelle realtà che stampano molte immagini (agenzie di comunicazione, di pubblicità e uffici marketing).

La novità di questa macchine è che non utilizzano le tradizionali cartucce ma dei capienti serbatoi ricaricabili con flaconi da smaltire nella plastica una volta vuoti, con un’autonomia di migliaia di pagine e un costo di esercizio molto basso. A tutto questo si aggiunge la tecnologia inkjet a freddo (Heat free), che assicura un’alta produttività e un minor consumo energetico.

EcoTank ET-4810, ET-2840 ed ET-2830 sono caratterizzati dal formato A4 e da una velocità di stampa fino a 15 pagine al minuto; i primi due inoltre presentano un display Lcd da 3,7cm che facilita la navigazione nel menù. Per quanto riguarda invece la stampante EcoTank ET-18100, è dotata di un set di inchiostri a 6 colori (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro e magenta chiaro) che consente di ottenere fotografie di alta qualità fino al formato A3+ e può stampare direttamente su card/tessere in pvc e su CD/DVD.

Per l’ufficio

Epson ha presentato anche due nuovi modelli WorkForce Pro, ideali per l’impiego in ambienti di lavoro: si tratta di WF-5890DWF e WF-5390DW.

Anche queste macchine sono basate sulla tecnologia inkjet a freddo. WF-C5890DWF è un multifunzione 4-in-1 con touchscreen a colori da 10,9 cm, mentre WF-5390DW è una stampante a colori con display LCD da 6,1 cm. Entrambi sono accomunati dal formato A4 e da un tempo di uscita della prima pagina di soli 4,8 secondi per il bianco e nero e 5,3 secondi per la stampa a colori, nonchè da un’elevata autonomia che consente di stampare fino a 10.000 pagine in bianco e nero e 5.000 pagine a colori prima di sostituire i materiali di consumo.

Il multifunzione WF-C5890DWF è il primo della gamma WorkForce Pro a integrare il sistema di monitoraggio Epson Remote Services, che facilita l’accesso da remoto per la diagnostica del dispositivo e per l’assistenza, riducendo i tempi di fermo macchina per gli utilizzatori e semplificando il lavoro di gestione delle apprecchiature per il partner Epson rendendolo una buona scelta per gli ambienti di lavoro ibridi.

La mattinata è stata anche l’occasione per presentare la campagna pubblicitaria di Epson, che ha come testimonial il velocista giamaicano Usain Bolt che, negli spot, corre (naturalmente!) in soccorso delle persone in tre situazioni critiche perchè è terminato l’inchiostro, fornendo la soluzione: una EcoTank.