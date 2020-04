Esselunga, l’app ufirst per la spesa senza coda funziona

Esselunga mette in campo l’app salta coda all’ingresso ufirst. L’abbiamo provata e funziona. E’ la svolta della quarantena. Dopo oltre un mese di disagi e attese, si torna alle vecchia abitudine di entrare al supermarket in cinque minuti.

Cos’è

Come avevamo già anticipato settimana scorsa, Esselunga va incontro ancora una volta alle esigenze dei suoi clienti. E questa volta lo fa con la piattaforma e app salta coda ufirst, utile strumento a portata di smartphone per evitare le lunghe file in piedi in strada in attesa dell’agoniato turno. Semplice ed efficace, l’abbiamo provata e funziona. E’ una svolta: segna l’addio alle code snervanti che ci hanno purtroppo accompagnato in tutta questa prima fase di quarantena.

Come funziona

Il funzionamento è semplicissimo. Basta scaricare l’app gratuita ufirst, insallarla, registrarsi con indirizzo mail e password o, a scelta, via Facebook. Una volta dentro, si imposta il proprio indirizzo e si seleziona la voce Esselunga. Quindi il punto vendita più vicino a casa. Istantaneamente compare la voce “Prenotazione ingresso” con l’indicazione del numero di persone già in coda virtuale. Si seleziona la prenotazione e inserisce il proprio nome. In due secondi scarsi si riceve il biglietto digitale di prenotazione con numero di riferimento. A questo punto, non si fa altro che aspettare di ricevere la notifica che invita a presentarsi all’ingresso, circa una decina di minuti prima del fatidico momento. Comodamente, si lascia casa e dirige verso l’Esselunga scelto. E lì si mostra all’addetto all’ingresso il proprio biglietto virtuale per entrare a fare la spesa.

Esselunga senza coda e in sicurezza

“Fin dall’inizio dell’emergenza l’attivazione di protocolli e strumenti per la sicurezza di clienti e dipendenti è stata una nostra priorità. La scelta di digitalizzare gli accessi per tutelare la salute delle persone attraverso il rispetto delle distanze di sicurezza, va in questa direzione. L’utilizzo dell’app ufirst nasce anche dalla volontà di migliorare l’esperienza di acquisto dei nostri clienti” ha dichiarato Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga. “Alla luce dell’emergenza sanitaria in atto siamo orgogliosi di scendere in campo al fianco di una realtà come Esselunga che garantisce l’accesso ai beni di prima necessità, in un momento in cui la corsa alla spesa è frenetica, mettendo la tutela della salute e di quella dei propri dipendenti e clienti al primo posto” ha sottolineato Matteo Lentini, Managing Director di ufirst.