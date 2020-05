Si rinnova l’Offerta Tech di Esselunga, che nei giorni scorsi aveva messo in offerta un Tv da 32 pollici a soli 69 euro. L’insegna milanese, da oggi, torna agli smartphone e sceglie addirittura un’iPhone per la sua nuova offerta tech, che resterà in vigore fino al 27 maggio.

Esselunga punta su iPhone 7 da 32 GB, il modello di Apple con display Retina da 4,7 pollici, sistema operativo iOS 10, processore A10 Fusion, fotocamera posteriore da 12 Megapixel e selfie cam da 7 Megapixel.

iPhone 7 viene offerto da Esselunga al prezzo di 299 euro.

Come sempre l’offerta è valida in tutti i punti vendita della catena lombarda (trovate l’elenco QUI) e fino ad esaurimento scorte.