La ricerca di una villa con piscina e vista mare in Italia è la soluzione più sicura e gettonata per l’estate 2020 alle porte. In attesa di scoprire con precisione dove e come potremo trascorrere le vacanze, sono in tanti gli italiani a valutare mete e strutture in grado, da una parte, di conciliare la pausa estiva e, dall’altra, di tutelare la propria sicurezza. In questo scenario si inserisce una preziosa risorsa: The Thinking Traveller.

L’intuizione

The Thinking Traveller nasce dall’intuizione di una coppia innamorata del ben viaggiare. Rossella, siciliana di nascita, e il marito Huw Beaugié, inglese con importanti esperienze di lavoro in Italia, dopo un’escursione sulla sommità dello Stromboli cambiano la loro vita. Nel 2002 fondano il brand, oggi leader al mondo nel segmento degli affitti di ville di lusso nel Mediterraneo. La formula proposta da The Thinking Traveller ha rapidamente rivoluzionato gli standard nel settore. Tutte le proprietà sono gestite con accordi esclusivi e non sono quindi trovabili in nessun altro sito. Questo permette una serie di vantaggi chiave: relazioni di fiducia con i proprietari, conoscenza in dettaglio di ogni singola villa, garanzia di assoluta qualità di soggiorno, igiene e comfort impeccabili, tariffe chiare e una totale trasparenza dalla prenotazione al check out sul sito.

La villa per le vacanze che sogni

Oggi il tour operator conta 220 ville, con una presenza spiccata in Italia. Le destinazioni spaziano dalla Sicilia alla Puglia, dalle Eolie alle Egadi, da Capraia alla Corsica, alle isole della Grecia. Le ville variano in metratura per accogliere coppie, famiglie, compagnie di amici. In comune hanno sempre stile e comfort al top, spesso piscina e accesso privato al mare, oltre che ampi spazi di vegetazione mediterranea attorno. Al primo sguardo, promettono di regalare l’estate 2020 dei desideri, la vacanza dei sogni, tra natura e relax.

L’estate con click

Per prenotare o anche solo avere un preventivo, non serve altro che collegarsi al sito di The Thinking Traveller. Con un’interfaccia semplice e intuitiva, la homepage è divisa per sezioni. Ricerca villa, destinazioni, ispirazioni. Oppure, al centro, basta impostare le date di checkin e checkout per visualizzare le proposte disponibili. A questo punto, una selezione di ville compare in un attimo, con indirizzo, costo, caratteristiche e tutto quanto. Ogni dubbio o approfondimento possono essere chiariti via mail, chat o telefonicamente. E lo stesso vale per la conferma della prenotazione e le clausole del contratto. In pochi click la vacanza aspetta.