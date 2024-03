Etika, l’app che ti ricompensa se vivi in modo consapevole

Etika è un’app diversa rispetto a quelle che siamo abituati a scaricare sul nostro smartphone. Non cerca guadagni facili e non restituisce guadagni facili, ma punta a premiare gli stili di vita consapevoli, dando comunque in cambio, una ricompensa sotto forma di una moneta non “tradabile”, il fitcoin, ma che permette di acquistare beni o servizi all’interno del suo ecosistema. Insomma, un’esperienza digitale consapevole basata sul principio della ricompensa.

L’app Etika aiuta a prendere decisioni, etiche appunto, in vari aspetti della propria vita; sia nell’ambito del consumo sia, in quello della condotta personale.

L’App è progettata per tenere traccia e monitorare i comportamenti quotidiani degli utenti come: la salute, l’attività fisica, il vivere green, una consuetudine alimentare sana, il viaggiare consapevolmente e ricompensa chi ha adottato tali stili di vita.

Il CEO di Etika, Danilo Fanfano dichiara: “Etika è il risultato di una visione che abbraccia la crescita personale e il benessere globale in una piattaforma dedicata al cambiamento positivo e al rafforzamento individuale. Con Etika – continua il CEO – vogliamo ispirare un cambiamento positivo nei comportamenti di guadagno. Crediamo che l’App possa supportare, a oggi, l’economia del singolo utente. Obiettivo di Etika, nel medio e lungo periodo, è di riuscire ad apportare un sostegno costante all’interno di un nucleo famigliare”.

Ogni volta che si adottano comportamenti etici e si raggiungono determinat obiettivi si guadagnano fitcoin scaricabili e accumulabili nel proprio wallet. Il fitcoin non può come detto essere scambiata con altre valute ma è utile per acquistare beni o servizi dell’ecosistema di Etika, un vero e proprio marketplace per il benessere psicofisico della persona.

“Siamo entusiasti di aver chiuso già numerose partnership con aziende nazionali ed estere – dichiara il direttore marketing di Etika Marilisa Loisi – che hanno fin da subito intuito la potenzialità Etika già nel gennaio 2022, nella sua fase progettuale. Nell’Ap sono già attivi diverse aziende (denominati gainer) che permettono, usando i loro servizi, di guadagnare ulteriori fitcoin. Etika supporta loro ad ottenere benefici per i propri clienti. L’App – afferma il Direttore marketing – si presenta di facile utilizzo e rispetto ad altre App che, ti promettono “facili guadagni”, ha una velocità reale di guadagno in tempi brevi e aumenta il potere di acquisto dell’utente, lasciandolo libero di scegliere e di acquistare migliaia di prodotti nel marketplace interno”.

Etika è disponibile per il download sui dispositivi iOS e Android.