Euronics lancia la nuova iniziativa promozionale “Facciamo a metà” – valida dal 6 al 19 febbraio. La promo consentirà, a fronte dell’acquisto di due prodotti diversi, di cui uno del valore di almeno 499 euro, di ricevere uno sconto del 50% sull’articolo meno caro.

La promozione è valida su tutte le categorie merceologiche su abbinamenti di prodotti diversi e permetterà ad esempio di sostituire allo stesso tempo la lavatrice obsoleta e il vecchio Tv in vista dell’arrivo del nuovo standard televisivo DVB T2.

L’attività promozionale sarà comunicata attraverso il classico volantino e una campagna advertising .

Dal 27 gennaio al 21 febbraio inoltre è attivo nella rete dei punti vendita Euronics anche il concorso che porta in vacanza una fortunata famiglia: tutti i clienti che guarderanno il trailer di “Sonic – il film”, di animazione e avventura nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio, in uno dei negozi dell’insegna, potranno partecipare al sorteggio. È sufficiente inviare un Sms con il testo che compare sugli schermi e provare a vincere un soggiorno per una famiglia composta da 4 persone, presso Club del Sole – Vigna sul Mar Camping Village a Lido di Pomposa di un’intera settimana. Questa attività è curata dall’agenzia di entertainment marketing Wepromo.

Sul sito dell’insegna e nei negozi Euronics aderenti i consumatori potranno trovare tutte le informazioni e i dettagli delle limitazioni dell’iniziativa promozionale “Facciamo a metà”.