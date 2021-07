Evan Blass mostra i nuovi prodotti Samsung in una serie di GIF

Appena qualche giorno fa, Samsung dichiarava guerra ai leaker. Sembra però che l’operazione del colosso sudcoreano non abbia ancora dato i suoi frutti. Infatti Evan Blass ha pubblicato una serie di GIF che rivela i prodotti destinati ad essere annunciati al prossimo evento Samsung Unpacked. Molti di questi erano già noti grazie a precedenti fughe di notizie, ma per la prima volta li possiamo vedere da tutti gli angoli.

Il primo dispositivo mostrato è il Samsung Z Fold 3 disponibile nelle colorazioni bianco, verde e nero.

Protagonista della seconda GIF è il Samsung Z Flip 3, che arriverà nei colori viola, nero, oro e verde.

Anche il Samsung Galaxy FE, che finora era stato soltanto soggetto di indiscrezioni, sarà rivelato all’evento Unpacked nelle colorazioni bianco, giallo, viola e nera.

In questa enorme fuga di notizie non sono stati mostrati soltanto smartphone. Ecco una GIF del nuovo Samsung Galaxy Watch 4, disponibile in bianco, nero e grigio.

Il secondo orologio nei programmi di Samsung è il Galaxy Active Watch 4, nei colori grigio, verde scuro, bianco e rosa.

Infine ecco le Samsung Galaxy Buds 2, le nuove cuffiette dotate di cancellazione attiva del rumore.

L’evento di Samsung Unpacked si terrà molto probabilmente l’11 agosto, anche se la data non è ancora stata annunciata ufficialmente. Non bisogna fare altro che attendere per scoprire se questi saranno tutti i prodotti annunciati o se Samsung ha ancora qualche sorpresa in serbo.