Apple annuncia un evento per il 13 ottobre: iPhone 12 in arrivo!

Apple ha spedito gli inviti per il suo prossimo evento online, che si terrà martedì 13 ottobre alle 19 ora italiana.

L’evento si svolgerà presso l’Apple Park e sarà trasmesso in streaming.

Come al solito, è difficile capire dalle immagini e dal claim utilizzato per l’invito dalla casa di Cupertino quali saranno i prodotti presentati, ma è più che lecito attendersi l’arrivo della nuova gamma di iPhone 12 (qui i prezzi della gamma in arrivo).

Lo slogan è “Hi, Speed” (tradotto, “Ciao, velocità”). In molti negli ultimi anni hanno cercato di interpretare parole e immagini fornendo spiegazioni, ma il più delle volte hanno fallito miseramente. Troppo facile pensare alla velocità di banda del 5G, che finalmente sarà una delle note dominanti dei nuovi smartphone.

Al momento, nulla è certo, anche se considerati i tempi e le indiscrezioni delle passate settimane, l’argomento iPhone 12 sembra rimanere quello più gettonato.



Tuttavia, c’è un’altro annuncio importante atteso per quest’anno da Apple, e cioé quello del primo Mac basato su chip proprietario (non Intel). Almeno un prodotto dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2020.



Sono attesi anche alcuni nuovi dispositivi audio. Apple dovrebbe lanciare le proprie cuffie wireless, tanto che ha già smesso di vendere prodotti audio da Bose, Sonos e Logitech nei suoi negozi. Un indicatore del lancio imminente della sua linea audio. Prevista anche una “small version” dell’HomePod.

Per adesso, comunque, accontentiamoci dei tentativi di interpretare il significato dell’invito. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.