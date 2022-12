Evento OnePlus a sorpresa per il 17 dicembre: sarà OnePlus 11?

Non c’è dubbio che nelle ultime settimane le voci sul nuovo smartphone OnePlus 11 si siano succedute una dopo l’altra. Oggi OnePlus ha programmato un nuovo evento per il giorno 17 dicembre per festeggiare i nove anni dalla nascita della compagnia. Le cose potrebbero essere collegate? Andiamo a vedere.

Per tutti quelli che si chiedono se alla presentazione prevista fra tre giorni verrà svelato lo OnePlus 11, la risposta è che potrebbe essere, ma probabilmente no. Infatti la compagnia ha già parlato in passato dell’esistenza dello smartphone, ma non ha detto niente riguardo a questa data. Se in tale occasione fosse effettivamente mostrato il nuovo flagship, il non menzionarlo ora sarebbe piuttosto inusuale.

Ciò che è più probabile, invece, è che vengono svelati nuovi prodotti, magari anche diversi da quelli proposti in passato. Lo slogan dell’evento è infatti “Nuova direzione, nuova azione, nuovo futuro”. Sarà mandato in onda per l’appunto il 17 dicembre alle ore 7:30 italiane.

E quando sarà annunciato lo OnePlus 11? Facendo riferimento a presentazioni passate, è molto probabile che dovremmo attendere fino a gennaio. Oppure, con un po’ di fortuna, basterà aspettare tre giorni per scoprire qualcosa.