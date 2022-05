Facebook abbandona i Podcast: troppa concorrenza

A poco più di un anno dalla loro introduzione, Facebook ha deciso di abbandonare la sua breve avventura nel mondo dei podcast. Possiamo dire addio infatti, oltre che ai podcast, alle Live Audio Rooms e ai Soundbites.

Live Audio Rooms, che è un servizio di chat vocale molto simile a Clubhouse, sarà quantomeno integrato con Facebook Live; Soundbites invece, la loro versione di TikTok, sarà completamente eliminata. Tutti questi servizi non sono mai arrivati in Italia, ma erano in fase di testing in America. Il mercato però si è dimostrato spietato in questo settore, e lo scarso interesse non ne ha giustificato il lancio nel resto del mondo, né tantomeno il mantenimento.

Il fallimento di questi servizi è stato netto, complice anche la concorrenza con servizi come Spotify e Clubhouse. Dal 3 giugno tutti i podcast ospitati su Facebook saranno infatti eliminati, e già dai prossimi giorni non ne potranno essere registrati di nuovi. Meta ha commentato la notizia affermando che l’intenzione è quella di concentrarsi su altre esperienze relative al metaverso.