Facebook rivoluzionerà i gruppi copiando da Discord: cosa cambierà

Meta ha in atto un’importante strategia aziendale per rilanciare Facebook, che attualmente sta perdendo slancio e con un pubblico che invecchia ogni mese che passa. Qualche giorno fa abbiamo appreso che Facebook assomiglierà sempre di più a TikTok con contenuti che appariranno anche da pagine che non si seguono.

Il social network ha indicato in un comunicato pubblicato nelle ultime ore che saranno anche i gruppi Facebook ad evolversi; community che fanno oggi parte della sua forza. Facebook modificherà quindi il proprio funzionamento in base alle caratteristiche che ha decretato il successo di Discord.

Un nuovo menu per rendere tutto più semplice

Dopo il feed delle notizie dei gruppi, Facebook insiste per aggiungere una nuova barra laterale, testata al momento. Questo menu “elencherà i tuoi gruppi e le loro ultime attività, come nuovi post o discussioni ”. Si potrà anche aggiungere gruppi per metterli nei preferiti e farli apparire per primi. Una barra laterale che permetterà anche di scoprire altri gruppi Facebook o crearli.

Più canali

All’interno di ogni gruppo ora sarà presente un nuovo menu. Comprenderà “eventi, negozi e una varietà di canali”, come le chat di Messenger o le chat vocali. Sono gli amministratori che possono creare questi canali per creare spazi di discussione limitati con potenzialmente meno membri attivi. Ciò che organizza anche le comunità che possono essere raccolte attorno a un tema abbastanza ampio. All’interno di un gruppo, ci saranno diversi sottogruppi e quindi diversi thread di pubblicazione.

Infine, è possibile creare discussioni su Messenger su un argomento all’interno di un gruppo. Ma Facebook va oltre con in particolare la possibilità di creare voice room, anche in Messenger.

Tutti questi cambiamenti “saranno disponibili pubblicamente nei prossimi mesi”, ha riferito a The Verge la portavoce di Meta, Kate Cichy.