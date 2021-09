Facebook x Ray-Ban: ecco il design degli occhiali connessi [FOTO e VIDEO]

Dopo diversi mesi di indiscrezioni e tantissimi rumors, è tempo per Facebook di alzare il velo sugli attesi occhiali connessi insieme al compagno di avventure Ray-Ban.

Proprio l’azienda di occhiali più famosa al mondo ha pubblicato una misteriosa pagina ironica che indica la data di oggi. La presentazione degli occhiali connessi di Facebook sarebbe quindi imminente e fortunatamente non ci sarà bisogno di aspettare troppo per scoprire gli occhiali: il leaker Evan Blass ha già pubblicato su Internet le immagini del prodotto.

Meteor, Round e Wayfarer







Sono quattro i modelli svelati da Evan Blass e capiamo subito che si tratta di un prodotto alla moda per cui sarà possibile scegliere diversi stili per quello che è, in definitiva, lo stesso prodotto. In queste immaginiamo il design esterno su cui si notano due fotocamere nella parte anteriore.

Possiamo intuire da queste immagini, gli occhiali Ray-Ban sono tecnologicamente minimalisti. Siamo lontani dalle soluzioni per realtà aumentata come Hololens o Google Glass. Facebook ha in cantiere un progetto più ambizioso con il nome in codice Project Aria.

Un ultimo paio di occhiali svelati da Evan Blass non ha al momento un nome. Offre un colore bluastro e uno stile arrotondato.

Il video di Mark Zuckerberg

Per accompagnare la presa in giro di Ray-Ban, il miliardario Mark Zuckerberg ha pubblicato un video su Facebook che supponiamo sia stato registrato direttamente dagli occhiali. Durante la breve sequenza di 50 secondi, scopriamo una successione di video catturati in prima persona in un ambiente idilliaco. Sarà questo il futuro?