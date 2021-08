FaceTime è davvero sicuro per i tuoi bambini?

FaceTime è un’app molto popolare tra gli utenti iOS. Si tratta di un’applicazione per chiamate video e audio che fornisce la possibilità di foto dal vivo durante le chiamate.

Molti genitori usano FaceTime come un modo semplice per rimanere in contatto con i propri figli mentre sono lontani da casa o quando il lavoro impedisce di essere lì di persona per qualche momento speciale.

FaceTime ha reso questo processo più semplice per alcune famiglie, ma ci sono problemi di sicurezza che derivano dall’utilizzo dell’app.

Come genitore preoccupato per i propri figli, è normale chiedersi “quanto è sicuro FaceTime”? È abbastanza sicuro per essere utilizzato dai bambini?

È importante che tu sappia quali precauzioni possono essere prese per assicurarti che tuo figlio sia al sicuro su FaceTime. In questo post del blog parleremo dei rischi e dei vantaggi di FaceTime, oltre a offrire alcuni suggerimenti e l’app KidsGuard Pro per IOS su come utilizzarlo in sicurezza.

Questa app può essere un ottimo strumento per connettersi con familiari e amici. Tuttavia, è sicuro da usare per bambini e adulti con una certa supervisione. Si può utilizzare l’app per il monitoraggio dei genitori – KidsGuard Pro di iOS per sapere quali precauzioni dovresti prendere per proteggere te stesso e chi ti circonda pur utilizzando questo servizio. Iniziamo!

FaceTime è privato e sicuro?

FaceTime è un’applicazione che fornisce la crittografia end-to-end per tutte le tue chiamate audio e video. Ciò significa che il mittente, il destinatario e chiunque altro lo intercetti non può vedere nulla di ciò che stai dicendo o facendo su FaceTime senza una password. Ciò rende FaceTime una delle forme di comunicazione più sicure.

FaceTime ha una crittografia end-to-end che codifica i dati in modo che non possano essere letti da terze parti, inclusi hacker o forze dell’ordine che desiderano accedere a ciò di cui stai parlando su FaceTime.

Ogni volta che qualcuno attiva la propria app FaceTime, rileva automaticamente le nuove persone nell’elenco dei contatti dell’utente. Quindi inizia a connettersi a quella persona e crittografa tutte le informazioni inviate tramite una connessione sicura! Questo è il motivo per cui possiamo dire con sicurezza di sì, FaceTime è al sicuro da occhi indiscreti: la crittografia end-to-end garantisce che la tua chiamata rimanga privata.

FaceTime è sicuro da usare perché tutte le chiamate sono protette utilizzando un algoritmo di sicurezza all’avanguardia. Questo sistema significa che nessuno può ascoltare le tue conversazioni senza la password corrispondente, quindi la risposta a “FaceTime è sicuro?” è sì.

FaceTime è sicuro per l’uso da parte dei bambini?

Per i bambini, FaceTime può essere utile ma anche uno strumento pericoloso. È sempre meglio abilitare il controllo genitori quando i bambini utilizzano il dispositivo con FaceTime per un lungo periodo di tempo. È perché possono sviluppare una dipendenza dal software se continuano a usarlo per la maggior parte del tempo.

Potenziali rischi dell’utilizzo di FaceTime

Sebbene sia un ottimo modo per rimanere in contatto con te e con i tuoi amici o familiari, ci sono potenziali rischi derivanti dall’utilizzo dell’applicazione. Eccone alcuni:

Mancanza di interazione nel mondo reale

Il contatto “faccia a faccia” in videochiamata è importante per gli adolescenti perché offre l’opportunità di avere un contatto visivo e un contatto fisico. Tuttavia, anche quando si trovano in questo contesto con un’altra persona o parlano al telefono, alcuni si ritrovano distratti dai dispositivi di fronte a loro.

Porta al cyberbullismo

FaceTime può far perdere ai bambini la concentrazione sulle loro importanti responsabilità come lo studio o altre attività fisiche, che possono portare a voti bassi o lesioni dovute alla mancanza di esercizio fisico.

Il bullismo su Internet, come le conversazioni FaceTime, può essere chiamato cyberbullismo e presenta molti pericoli. Se tuo figlio ha una conversazione in corso con qualcuno che usa Face Cam, potrebbe acquisire screenshot in qualsiasi momento durante la chat e usarli contro i tuoi figli. Quindi, come genitore preoccupato, è ragionevole controllarli.

Ora la domanda è: “quanto è sicuro un iPhone con FaceTime”? Come non sai con chi stanno chiamando o chattando i tuoi figli. Con l’app KidsGuard Pro, puoi ridurre le tue preoccupazioni. Saprai se sono in contatto con brave persone o se sono vittime di bullismo monitorando i loro telefoni da remoto.

KidsGuard Pro per iOS

KidsGuard Pro è un’app di controllo parentale che non solo ti consente di vedere dove si trova qualcuno in tempo reale, ma include anche funzionalità per tenerlo al sicuro. Ad esempio, consente l’accesso completo ai contatti e ai registri delle chiamate senza bisogno del numero di telefono o del passcode della persona; oltre a consentire agli utenti di assumere il controllo dei propri dati accedendo a foto e video.

Puoi tenere d’occhio i telefoni dei tuoi figli installando KidsGuard Pro che offre una gamma di funzionalità per monitorare e gestire i loro dispositivi.

Ecco alcune caratteristiche chiave di KidsGuard Pro per iOS:

Controlla i file dei social media

KidsGuard Pro accede ai file multimediali del telefono di destinazione. Consente di rivedere le foto, i video, le chiamate vocali salvate sui propri dispositivi.

Controlla la cronologia di Safari

La versione iOS di KidsGuard Pro ti consente di scoprire la cronologia di navigazione, i segnalibri e altro dell’utente di destinazione controllando Safari.

Backup dei dati

Con KidsGuard Pro puoi assicurarti che i dati di tuo figlio siano al sicuro e ordinati. Ti consente di raccogliere automaticamente i dati dell’iPhone, come messaggi di testo o foto, la prossima volta che è stato eseguito correttamente il backup su un dispositivo iOS.

Accedi ai dati cancellati

I tuoi figli non ti nasconderanno più le cose cancellando la loro attività. Puoi accedere ai dati cancellati da un iPhone o iPad di destinazione con la versione KidsGuard Pro iOS.

Tieni traccia di Chatbot

Ora puoi spiare i loro messaggi di testo senza che loro lo sappiano. Ti permette di leggere tutte quelle conversazioni private. Con KidsGuard Pro, sarai in grado di vedere qualsiasi messaggio che è stato eliminato prima che fosse inviato o ricevuto da un utente di destinazione.

Visualizza file di testo

KidsGuard Pro offre una tecnologia avanzata di monitoraggio e registrazione che ti consente di visualizzare facilmente file di testo come promemoria, calendari o note da un iPhone monitorato.

Come usare KidsGuard Pro per iOS?

A differenza di altre app, non sono necessarie operazioni complicate e occorrono solo pochi minuti prima di poter iniziare a utilizzare KidsGuard Pro. Seguire i passaggi per una facile installazione e processo di monitoraggio.

1: Per prima cosa devi registrarti con il tuo nome e ID e-mail. Registra un account valido per KidsGuard Pro. E poi guarda i pacchetti e acquista un piano di abbonamento.

2. Dopo aver sottoscritto un abbonamento, scarica e installa l’app sul tuo computer. È necessario scansionare i dati del telefono di destinazione. Ci sono due opzioni: connettere il dispositivo al computer con USB o con Wi-Fi.

3. Puoi scegliere di visualizzare i dati di iTunes o i dati di iCloud dell’iPhone di destinazione. Ora la tua app è pronta per il monitoraggio. Più di venti file verranno visualizzati sulla dashboard. Traccia e monitora i dati di destinazione.

Conclusione

Ogni tecnologia ha io suoi vantaggi e svantaggi. Allo stesso modo; FaceTime ha molti vantaggi e potenziali rischi ad esso correlati. Tuttavia, questa app è privata e sicura da usare. I tuoi figli potrebbero diventare dipendenti dall’app e perdere tempo a concedersi chiamate e chat non necessarie.

Per tenerli sotto controllo, KidsGuard Pro ti fornirà aggiornamenti sui telefoni dei bambini. La versione KidsGuard pro iOS è facile da installare ed è super conveniente.

Pensa al futuro dei tuoi figli e se hai delle preoccupazioni, scrivile nella sezione commenti qui sotto.

