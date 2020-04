Per i primi tre mesi dell’anno Fastweb registra 2.659 milioni di clienti – in crescita del 3% rispetto al 1 ° trimestre 2019 – e ricavi per 543 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto all’anno precedente. L’infrastruttura di rete è stata potenziata per supportare l’aumento del traffico dati registrato dall’inizio dell’emergenza COVID-19 senza subire alcuna interruzione di servizio ed è dimensionata per far fronte ad ulteriori picchi determinati dalle esigenze di connettività da parte di famiglie e aziende. L’EBITDA complessivo al 31 marzo ha raggiunto i 170 milioni di euro, mentre l’EBITDA inclusi i costi di locazione (EBITDAaL) si è attestato a 157 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al primo trimestre 2019. Ricordiamo che EBITDA è l’acronimo di Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization, ovvero il margine operativo lordo, ed è un indicatore utilizzato nell’ambito della valutazione d’azienda e dei titoli azionari.

Fastweb: un ruolo strategico

Consapevole del ruolo strategico ricoperto dai servizi di connettività nell’assicurare il proseguimento delle attività quotidiane attraverso l’uso del digitale, Fastweb ha potenziato le proprie reti per supportare l’improvviso aumento del traffico dati mentre conferma l’obiettivo fissato a medio termine per il roll-out della rete mobile 5G e 5G FWA, in linea con il piano industriale. In particolare il 5G FWA – un’infrastruttura ad altissime performance che andrà ad integrarsi con la rete a banda ultra larga già oggi disponibile in 22 milioni di abitazioni – consentirà di raggiungere ulteriori 8 milioni di famiglie e imprese nei prossimi tre anni offrendo connettività fino ad 1 Gigabit nelle città di piccole e medie dimensioni. Fastweb rafforza così il suo ruolo nella digitalizzazione del Paese confermando il suo primato negli investimenti infrastrutturali che nel trimestre sono ammontati a 138 milioni di euro, pari al 25% dei ricavi.

Fastweb consolida anche la sua posizione di leader in termini di penetrazione dei servizi di connettività a banda ultralarga. Al 31 marzo 1.767.000 clienti hanno optato per un’offerta a banda ultralarga, +19% rispetto ai 1.489.000 clienti attivi a marzo 2019. Circa il 66% della base clienti – +8 p.p. rispetto al primo trimestre del 2019 – usufruisce di una connessione a banda ultralarga con velocità in download fino a 1 Gb/s.

Fastweb Mobile

Ottime nel trimestre le performance del segmento mobile. Al 31 marzo sono 1.779.000 i clienti mobili, in aumento del 24% rispetto all’anno precedente, confermando una crescita che continua ad essere sostenuta nonostante l’intensa concorrenza sul mercato. Da segnalare la quota dei clienti “convergenti” che adottano servizi mobili insieme a quelli fissi e che rappresenta il 34% della customer base di Fastweb (+ 3% in 12 mesi).