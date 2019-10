Fastweb miglior operatore nel servizio di fibra ottica in Italia

Buone notizie per Fastweb. Secondo l’indagine Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2019-2020, realizzata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) per il settimanale Affari & Finanza di Repubblica, Fastweb è risultata essere al primo posto tra le aziende di telecomunicazioni in Italia per qualità del servizio per le connessioni in fibra ottica Ftth e tra i migliori per il servizio Adsl.

Realizzata in cooperazione con l’Università Goethe di Francoforte, la ricerca dell’Istituto tedesco di Qualità e Finanza – che ha valutato le performance di una platea di oltre 1250 imprese di 150 diversi settori dell’economia – è stata condotta nel corso del 2019 su un campione di 230mila clienti a cui sono state poste, attraverso un sondaggio online, domande specifiche sulla qualità del servizio offerto dalle aziende in Italia.

Per la categoria tecnologia, media e telecomunicazioni, Fastweb ha ottenuto il punteggio più alto tra le compagnie di telefonia fissa per il servizio di connessione in fibra ottica Ftth (Fiber to the home), ed è inoltre risultata tra le aziende “Top” anche per il servizio di connessione ADSL.