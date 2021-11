Fastweb: un servizio 5G ready per monitorare la salute da remoto

Fastweb ha lancia Smart Health, un servizio innovativo e 5G Ready per il telemonitoraggio domiciliare e il supporto alla diagnosi da remoto.

Grazie a Smart Health i pazienti in cura avranno a disposizione un kit medico con il quale, attraverso una piattaforma specifica, potranno scambiare in tempo reale con il medico i propri dati clinici. Un modo moderno di curare anche a distanza, assicurando un’assistenza continua e capillare in grado anche di permettere dimissioni più rapide e riducendo i disagi e i costi per gli spostamenti per visite e controlli presso le strutture sanitarie.

“Con il lancio della nostra soluzione di telemedicina dimostriamo come il digitale e le nuove tecnologie applicate in ambito sanitario possano restituire alle persone serenità e una qualità di vita migliore” ha dichiarato Roberto Chieppa, Chief Marketing Officer di Fastweb. “L’arrivo del 5G inoltre contribuirà, grazie alle sue caratteristiche tecniche uniche per velocità, latenza e connessioni di oggetti tra loro oltre che di persone, a rivoluzionare ulteriormente il settore con nuove applicazioni a servizio della comunità che renderanno la sanità del futuro ancora più efficiente e vicina ai pazienti e alle loro famiglie”.

La soluzione di Fastweb è scalabile, flessibile e già pronta per la tecnologia 5G che la società sta già sperimentando in ambito sanitario a Bari.

Smart Health si basa su una piattaforma centralizzata che sfrutta tutte le potenzialità del Cloud Computing erogato da Fastweb. L’infrastruttura infatti consente la conservazione, la trasmissione dei dati medici ed è in grado di garantire il massimo dell’affidabilità e della continuità del servizio, nonché la totale sicurezza e protezione del dato clinico.

Il paziente avrà inoltre a disposizione un kit medico, da usare direttamente a casa, costituito da un dispositivo per l’invio dei dati in tempo reale al medico curante e da un set di dispositivi medicali (misuratori di pressione digitali, misuratori di glicemia, saturimetri, fascia cardio, porta pillole digitale in grado di emettere allarmi e segnalazioni ecc…) con i quali effettuare le misurazioni previste.

Nell’ambito di Milano Digital Week sarà possibile assistere alla demo della soluzione Smart Health mercoledì 13 marzo alle ore 17:30 presso la nuova sede di Fastweb in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano.