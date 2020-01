FCA annuncia Uconnect 5: più tecnologia a bordo

Fiat Chrysler Automobiles ha rivelato sua piattaforma di sistema di intrattenimento di bordo “Uconnect 5” con più potenza, più funzioni e un’interfaccia facile da usare come l’attuale sistema Uconnect 4.

Tra le nuove caratteristiche troviamo la possibilità di creare profili utente proprio come su un computer fino ad un massimo di cinque oltre a un profilo parcheggiatore. Ogni specifica preferenza e impostazione dell’utente viene memorizzata. Le preferenze,infatti, includono le impostazioni dello specchietto laterale e laterale, i layout del quadro strumenti e le preselezioni radio.

Gli utenti di Apple CarPlay e Android Auto possono ora connettersi al sistema in modalità wireless e fino a due dispositivi possono essere collegati contemporaneamente tramite Bluetooth.













Di nuovo c’è anche l’assistente vocale Alexa che è completamente integrato nel sistema e funziona tramite il pulsante di comando vocale sul volante. Il sistema offre funzionalità home-to-car e car-to-home, consentendo agli utenti di avviare e bloccare da remoto le proprie auto, sbloccare o bloccare le proprie case o accendere le luci. Il tutto tramite Alexa a casa o in auto.

Il riconoscimento vocale naturale è implementato in modo che gli utenti possano semplicemente usare una “parola sveglia” come “Hey Chrysler” per dare comandi.

Aggiornamenti, mappe e hardware

Il sistema di oggi può essere aggiornato con aggiornamenti OTA tramite la connessione 4G LTE ma è limitato al firmware del sistema. Uconnect 5 presenta gli aggiornamenti del sistema OTA e delle mappe di navigazione forniti da Tom Tom.

Il sistema di navigazione basato su Tom Tom segnala il traffico in tempo reale e può reindirizzare o aggiungere destinazioni lungo il percorso. Il sistema indica ai conducenti in quale corsia si trovano per facilitare la navigazione in intersezioni complicate e rampe. Inoltre, rileva gli autovelox.

Lo schermo ha una risoluzione tre volte superiore a quella odierna e l’interfaccia Android è cinque volte più veloce con un tempo di risposta di 0,05 secondi. È tutto abilitato da una nuova architettura hardware, un chip da 50 MIP (milioni di istruzioni al secondo), 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Uscita

FCA ha dichiarato che Uconnect 5 verrà lanciato entro nel 2020 sul primo veicolo per poi diffondersi su molti più modelli.