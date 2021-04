Dall’esperienza trentennale di Feder, azienda italiana leader nel mercato degli accessori, nasce Feder Mobile, un nuovo operatore mobile tutto italiano. Le prime attivazioni cominceranno a breve, a partire già da giugno. Per conoscere più nel dettaglio l’offerta, gli obiettivi e l’organizzazione del neonato Mobile Virtual Network Operator (MVNO), abbiamo intervistato Claudio Barbagallo, fondatore e Ceo di Feder.

Famiglia di imprenditori: Claudio Barbagallo (a destra), fondatore di Feder, e Davide Barbagallo: insieme hanno plasmato l’idea di lanciare un nuovo MVNO

Come è nata l’idea di lanciare un nuovo operatore virtuale?

L’idea è nata dalla volontà di creare un operatore che potessimo plasmare a nostra immagine e in modo completamente autonomo, mettendo a frutto l’esperienza degli anni passati che ci hanno visto rappresentare l’attività di startup e poi quella di Master Dealer in tutto il Sud Italia per gran parte delle compagnie telefoniche: da Tim a Wind, passando per Blu, 3 Italia, Fastweb, Tiscali, Rabona e Kena.

Un’iniziativa coraggiosa…

Dica pure anche folle! Scherzi a parte, è nata all’inizio della scorsa estate e maturata proprio durante i mesi del primo lockdown causato dalla pandemia. Io e mio figlio Davide pensavamo da un po’ di tempo di intraprendere un’attività che potesse rappresentare lo sbocco naturale dell’eccellente lavoro fatto con gli accessori Feder. Oggi ci ritroviamo con oltre 800 punti vendita in tutta Italia che conoscono la nostra serietà e la qualità dei nostri prodotti e ai quali proporremo, fin da subito, di diventare punti di riferimento per il nuovo MVNO.

La vostra esperienza, di certo, vi sarà di grande aiuto…

Sicuramente metteremo a frutto oltre vent’anni di esperienza in questo campo. In più, abbiamo il vantaggio di conoscere molto bene quali sono le esigenze del punto vendita e quelle dei master dealer. Oggi più che mai c’è bisogno di offerte chiare, trasparenti, prive di costi nascosti. Insomma, offerte di cui i consumatori si possano fidare a occhi chiusi. Feder Mobile dovrà essere lo specchio delle nostre attività precedenti e rappresentare garanzia di qualità, lealtà e correttezza.



Quale sarà il prefisso di Feder Mobile e su quale infrastruttura si appoggerà?

I numeri di Feder Mobile saranno contraddistinti dal prefisso 376, mentre il servizio viaggerà sulla rete di Vodafone.

Quali sono le principali difficoltà che avete incontrato nella realizzazione di questo progetto?

Senza dubbio il nodo più complesso è quello burocratico, soprattutto nella parte riguardante la richiesta e l’ottenimento delle diverse autorizzazioni ministeriali, fondamentali per poter partire.

Quando partirete con le prime offerte?

All’incirca con l’inizio dell’estate, nel mese di giugno. Abbiamo ottenuto le autorizzazioni dal Ministero a febbraio e ora dobbiamo attendere i canonici 90 giorni affinché il nostro prefisso sia inserito nei database di tutti gli operatori italiani.

Quali servizi offrirà Feder Mobile?

Al momento non posso ancora rivelare i piani tariffari e le offerte con le quali avverrà il lancio. Posso dirvi che abbiamo già pronto un sito Internet e le app sia per il mondo Android sia per quello iOS. Sarà possibile ricaricare la propria Sim sia con la carta di credito sia con PayPal. Partiremo con quattro tariffe dedicate al pubblico dei consumatori e, in un secondo tempo, avremo delle proposte interessanti anche per le aziende. Con le nostre Sim sarà possibile parlare verso tutto il mondo e da tutto il mondo verso l’Italia. Ci siamo organizzati con quattro master dealer al centro nord e quattordici agenti al centro Sud.

Quale sarà l’utenza di riferimento?

Il nostro target è molto ampio. Pensiamo a tutti coloro che vogliono sottoscrivere un piano con costi certi e chiari. Da questo punto di vista la nostra storia è testimonianza di affidabilità per negozi e clienti. La sinergia fra l’operatore e la linea di accessori Feder sarà poi fondamentale per completare l’offerta sul punto vendita. Dal punto di vista della distribuzione contiamo invece di raggiungere mille punti vendita entro l’estate.

LA PARTNERSHIP DI FEDER MOBILE CON IL MINI CHALLENGE

Un angolo del Paddock del Mini Challenge, il campionato monomarca organizzato da Promodrive con il patrocinio di Mini Italia e di cui Feder Mobile è partner e sponsor

Avete previsto una campagna di comunicazione per il lancio?

Sì, avremo una campagna di comunicazione che toccherà quotidiani e social network, oltre alle riviste specializzate.

Stiamo inoltre chiudendo, proprio in queste settimane, importanti iniziative di sponsorizzazione. Una di queste riguarda l’accordo con il quale saremo partner ufficiale della decima edizione del Mini Challenge 2021, un trofeo monomarca Mini che si articola in dodici round: ci saranno sei weekend di gara su circuiti italiani di fama internazionale con oltre 20 vetture in griglia, otto delle quali sponsorizzate da Feder Mobile.



Foto di apertura: il logo di Feder Mobile impresso su una Sim card. Il sito Internet di riferimento dell’operatore è www.federmobile.it