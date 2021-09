Feder Mobile offre nuove opzioni e tariffe

Feder Mobile, il nuovo operatore digitale sulla rete Vodafone che ha debuttato lo scorso 15 luglio, si sta già operando per lanciare nuove offerte molto interessanti. I punti di forza dichiarati sono la chiarezza, la trasparenza e l’assenza di costi nascosti. Andiamo a vedere quali sono le novità.

La prima è un’opzione gratuita chiamata Sliding Cost. È partita dal 5 settembre è consiste nella possibilità, per tutti gli utenti, di passare ogni mese alla tariffa che più conviene loro per quel periodo. Questa opzione è ben riassunta dallo slogan “Liberi di cambiare tariffa senza costi aggiuntivi“. Risulta particolarmente utile ad esempio in caso di viaggi, o in qualunque situazione necessiti di un traffico di dati diverso da quello abituale.

Inoltre Feder Mobile ha aggiunto una nuova tariffa dedicata ai privati, la cosiddetta Offerta Best, anch’essa attiva dal 5 settembre. Prevede chiamate illimitate, 100 SMS e 100 GB di navigazione al costo di € 8,99 al mese. Naturalmente, è inclusa nell’opzione Sliding Cost.

Un’altra novità per Feder Mobile è la campagna pubblicitaria partita il 5 settembre sulle reti Mediaset e sui Social, e in partenza dal 12 settembre su Sky. Tre diversi tipi di spot – da 15”, 20” e 60” – per un totale di 2500 spot saranno programmati sulle reti Mediaset, Sky e DAZN. Questa massiccia presenza mediatica è testimonianza del fatto che in appena pochi mesi questo nuovo operatore sia riuscito a raggiungere un successo notevole.