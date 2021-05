La copertura Sky Wifi, l’offerta internet per casa di Sky Italia, raggiunge quasi 2000 comuni in Italia. Con Sky Wifi, Sky propone una soluzione che combina l’offerta di contenuti Sky TV in streaming –grazie all’esperienza di visione del decoder Sky Q– a una connessione stabile e veloce. Ma vediamo insieme come funziona Sky Wifi.

Come funziona Fibra100% e Super Internet di Sky Wifi

In quasi 200 città e grandi comuni italiani la connessione super veloce di Sky Wifi si basa sulla migliore tecnologia di rete ad oggi disponibile in Italia e cioè la fibra FTTH (letteralmente Fiber-To-The-Home) di Open Fiber, che permette di raggiungere velocità fino 1 Gigabit/s in download e fino a 300 Megabit/s in upload.

Come suggerisce il nome, la fibra FTTH arriva fino all’interno della casa, assicurando al segnale maggiore potenza e stabilità rispetto alle vecchie tecnologie come l’ADSL.

In più di 1850 comuni, invece, Sky offre la propria connettività con il servizio Super Internet, che si basa sulla tecnologia di rete FTTC (letteralmente Fiber-To-The-Cabinet) che permette di raggiungere velocità fino 200 megabit/s in download e fino a 20 Megabit/s in upload.

Sky Wifi è in promozione a 24,90€/mese per 18 mesi per i già clienti Sky TV (o NOW).

Per chi ha già un abbonamento Sky TV (anche NOW), è disponibile l’offerta Sky Wifi Plus che include internet illimitato senza limiti di tempo o traffico, chiamate nazionali illimitate verso i telefoni fissi e mobili senza scatto alla risposta, il modem Wi-Fi Sky HUB con un costo di attivazione U.T. di 29 euro. Sky Wifi Plus è in promozione a 24,90€/mese per 18 mesi (anziché 34,90€). Un aspetto importante da segnalare è che l’offerta Sky Wifi è senza vincoli di durata e senza costi nascosti.



Le offerte per i nuovi clienti

Queste, invece, le offerte per i nuovi clienti che vogliono entrare nel mondo Sky.

Sky Wifi + Sky TV, l’offerta che unisce la connessione ad internet per casa super veloce + l’intrattenimento Sky con serie TV, show, documentari e news con il decoder Sky Q senza parabola, ha un costo di 39,90€/mese in promozione per 18 mesi (anziché 54,90€), il modem Wi-Fi Sky HUB è incluso e un costo di attivazione di 9 euro. È anche possibile completare l’offerta con i pacchetti Sky Cinema (+10€), Sport o Calcio (+16€) o Netflix (+5€).

Per chi, invece, vuole abbonarsi a Sky Wifi senza il servizio TV, Sky Wifi Smart è la tariffa che offre la connessione ad internet senza limiti di tempo e dati e include il modem Wi-Fi Sky HUB. “Smart” ha un costo periodico di 29,90€/al mese con un costo U.T. di attivazione di 29 euro. Il servizio voce è a consumo. Anche Sky Wifi Smart è un’offerta senza vincoli di durata e senza costi nascosti.

Come verificare la copertura e attivare Sky Wifi

Attenzione! Benché la copertura della rete Sky Wifi sia in costante espansione, pochi metri possono fare la differenza, e il servizio effettivo e la velocità stimata può variare da un civico all’altro, anche all’interno della stessa strada.

Chi è Tariffa.it

