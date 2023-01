Finalmente OnePlus 11: confermato il design con molte nuove immagini

Dopo moltissimo tempo, finalmente abbiamo una data di uscita ufficiale per il lancio OnePlus 11: si tratta di domani, per il momento soltanto in Cina. Vista l’occasione vicinissima, non è da stupirsi del fatto che sono state distribuite diverse immagini che mostrano quello che sarà il design finale.

Da queste si può trarre una certezza: i leak erano corretti. Viene confermato il design, quindi, ma anche con molta probabilità le caratteristiche tecniche. Queste includono la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 con tre configurazioni di memoria: 12/256 GB, 16/256 GB e 16/512 GB.

Ci saranno poi uno schermo Super AMOLED di 6,7 pollici e 120 Hz e un trio di fotocamere posteriori: una principale da 50 Megapixel, una ultragrandangolare da 48 Megapixel e una teleobiettivo da 32 Megapixel. Si tratta di numeri davvero niente male, e a questi si aggiunge una selfie cam frontale da 16 Megapixel.

Come ultimi dettagli si segnalano la presenza di una batteria da 5.000 mAh e ricarica veloce da 100 W, il tutto con sistema operativo OxygenOS 13 (o ColorOS 13 sul mercato cinese). Sarà disponibile nei colori Emerald Green e Volcanic Black.