Fire Max 11, il tablet di Amazon più potente di sempre

Oggi Amazon ha svelato il suo tablet più impressionante di sempre: il Fire Max 11. Il Max nel nome non è un caso, perché le dimensioni di questo modello sono grandissime: presenta infatti un touchscreen da 11 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel.

Alla guida si trova un processore MediaTek octa-core, supportato da 4GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna espandibile. Ci sono anche una coppia di fotocamere da 8 MP, una frontale e una posteriore, e due altoparlanti Dolby Atmos.

Altre caratteristiche di Amazon Fire Max 11 includono un sensore digitali nel tasto di accensione e il supporto per Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. La capienza precisa della batteria non è nota, ma durerà 14 ore e sarà ricaricabile in 4 da un cavo da 9W incluso nella confezione. Se questo non fosse abbastanza, c’è un adattatore da 15W acquistabile separatamente che riduce il tempo di ricarica a 3 ore e mezza.

Sono disponibili diverse versioni di Amazon Fire Max 11 che prevedono tutte un modello con pubblicità e uno senza, come al solito. La versione da 4/64 GB con pubblicità costa 269,99 euro, mentre quella senza ne costa 284,99 euro. Invece la versione da 4/128 GB costa rispettivamente 299,99 euro e 314,99 euro. Si potrà anche acquistare una tastiera rimuovibile a 89,99 euro e un pennino a 34,99 euro. Il tablet non è ancora acquistabile in Italia, ma dovrebbe arrivare presto.