Fitbit Charge 5, il fitness tracker è ancora più smart

Fitbit Charge 5 è il nuovo tracker per fitness e benessere fra i più avanzati ed evoluti sul mercato e che sfoggia un design ancora più sottile ed elegante rispetto ai suoi apprezzati predecessori. Progettato per tenere sotto controllo la forma fisica, lo stress, la salute del cuore, il sonno e il benessere generale, dispone di uno schermo touch-screen a colori più luminoso e di un’autonomia che può raggiungerei sette giorni.

Fitbit lo commercializza con a corredo 6 mesi del servizio Fitbit Premium grazie a cui è possibile accedere a dati e statistiche approfonditi, ricevere suggerimenti personalizzati e intraprendere azioni consapevoli con più di 500 allenamenti, sessioni di rilassamento e contenuti nutrizionali che aiutano ogni giorno a fare ciò che è meglio per il proprio corpo.

Allenamenti smart

Grazie alla nuova f unzione “Recupero Giornaliero ” di Fitbit Premium – in arrivo sui dispositivi Charge 5, Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe e Inspire 2 – ogni mattina, si riceverà un punteggio personalizzato basato sui propri livelli di affaticamento (attività), variabilità del battito cardiaco (HRV) e sonno recente e sarà così intuitivo comprendere se il proprio corpo è pronto ad allenarsi o se, invece, è preferibile concentrarsi sul recupero. Inoltre, sarà possibile visualizzare l’analisi degli aspetti che hanno un impatto sul punteggio e ottenere suggerimenti come l’obiettivo target di Minuti in Zona Attiva , oltre ai contenuti Premium che aiutano a prendere decisioni migliori per il proprio corpo. Charge 5 offre anche il GPS integrato, 20 modalità di allenamento, riconoscimento automatico dell’allenamento e una stima del proprio V02 max . Infine, con Premium, si accede a oltre 200 training progettati da istruttori certificati e brand famosi tra cui Daily Burn , barre3 , obé e ai nuovi esercizi ad alta intensità di LES MILLS .

Ridurre lo stress e rilassare la mente

Nel 2020, il 40% degli adulti ha affermato di sentirsi molto stressato: si tratta della percentuale più alta mai registrata. Per aiutare a gestire meglio questa condizione, Charge 5 è il primo tracker Fitbit ad offrire un sensore EDA che misura la risposta del corpo allo stress rilevando i piccoli cambiamenti nelle ghiandole sudoripare sulle dita. La scansione EDA è stata introdotta lo scorso autunno con Fitbit Sense e in questo periodo il 70% degli utenti è riuscito a diminuire il proprio battito cardiaco durante una sessione EDA Scan di due minuti, a dimostrazione che questi strumenti possono contribuire a ridurre lo stress.

Inoltre, Charge 5 permette di accedere al Punteggio di gestione dello stress sull’app Fitbit che, ogni giorno, aiuta a capire se si è mentalmente pronti ad affrontare nuove sfide oppure se è preferibile recuperare. Con Premium, è anche possibile accedere a più di 300 sessioni di meditazione e rilassamento che aiutano a gestire lo stress, proposte da brand e professionisti esperti come Ten Percent Happier e Mindful Method di Deepak Chopra . Infine, Fitbit ha annunciato una partnership con Calm , l’app N.1 per il sonno, la meditazione e il relax, che prossimamente consentirà agli utenti Premium di accedere ai suoi contenuti.

Il cuore e la visione olistica della salute

La salute del cuore è fondamentale e l’obiettivo di Fitbit è aiutare a tenerla d’occhio rilevando potenziali segnali di fibrillazione atriale (AFib), la patologia cardiaca più diffusa al mondo che consiste in un ritmo cardiaco irregolare. A partire dal lancio dell’ app ECG su Sense, gli utenti hanno effettuato oltre quattro milioni di misurazioni della frequenza cardiaca. L’app ECG sarà presto disponibile su Charge 5 per offrire questi pratici strumenti in un dispositivo dal prezzo accessibile. Inoltre, Charge 5 offre la rilevazione continua del battito cardiaco e invia notifiche nel caso in cui sia troppo alto o basso rispetto ai propri intervalli personali: i fattori che influenzano il ritmo cardiaco sono molti, ma potrebbero indicare una patologia cardiaca da approfondire.

Oltre alla gestione della salute del cuore, Charge 5 tramite il pannello Metriche di salute sull’app Fitbit offre una visione olistica delle statistiche principali di benessere, tra cui frequenza respiratoria, variazione della temperatura cutanea e SpO2. Con Premium, è anche possibile tracciare le tendenze a lungo termine e gli intervalli personali.

E dato che anche il sonno è un elemento fondamentale per il benessere, con Charge 5 si accede ai migliori strumenti disponibili sul mercato tra cui punteggio del sonno giornaliero, fasi del sonno e sveglie intelligenti. I membri Premium, inoltre, possono accedere ad analisi più approfondite e consigli personalizzati per migliorare la qualità del loro riposo.

Praticità, performance e comfort

Oltre agli strumenti di salute e benessere, Charge 5 ha tutte le funzioni smart di cui si ha bisogno. Basta scorrere il dito per visualizzare le statistiche, effettuare pagamenti contactless , ricevere/inviare notifiche da/verso lo smartphone (risposte rapide solo su Android), e scegliere tra oltre 20 quadranti orologio colorati per personalizzare la propria esperienza.

Dieci per cento più sottile del suo predecessore, Charge 5 è ottimizzato per le prestazioni, ha un design aerodinamico ed è stato progettato per una vestibilità perfetta. Caratterizzato da un nuovo display a colori Amoled, inoltre, Charge 5 è il primo tracker Fitbit ad offrire la modalità schermo sempre acceso per tenere sempre sotto controllo le proprie statistiche, anche durante l’allenamento. Il display, inoltre, è due volte più luminoso del suo predecessore per riuscire a leggere il quadrante orologio anche sotto la luce diretta del sole. È anche possibile cambiare il look del tracker per renderlo unico come chi lo indossa, scegliendo tra cinturini infinity in silicone leggero, cinturini Sport traspiranti, cinturini hook-and-loop in nylon e cinturini in pelle Horween di alta qualità realizzati a mano.

Charge 5 è in vendita a 179,99 euro con 6 mesi di Fitbit Premium inclusi (per utenti nuovi e di ritorno). È già possibile prenotare Charge 5 online su Fitbit.com e presso alcuni rivenditori globali selezionati. Le spedizioni inizieranno in autunno.