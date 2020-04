Fornite: da oggi disponibile sul Play Store ma è polemica con Google

Diciotto mesi fa, Epic Games ha lanciato Fortnite per Android senza pubblicarlo sul Play Store. L’editore aveva infatti l’ambizione di piegare Google su alcune pratiche che circondano il suo ecosistema e in particolare la commissione del 30% richiesta per gli acquisti in-app.

Dopo l’annuncio dello scorso dicembre, Epic Games ha ceduto e da oggi mette a disposizione il download di Fortnite Battle Royal direttamente dallo store ufficiale.

La pubblicazione è stata però accompagnata da un comunicato stampa minaccioso, spiegando come Google renda impossibile la vita ai software scaricabili al di fuori dello store attraverso misure tecniche e commerciali come pop-up di sicurezza spaventosi e ripetitivi per software sostituiti e aggiornati. In pratica, se scarichi da Internet un’app sei automaticamente in pericolo. Anche se la fonte è certa.

Tuttavia, Epic Games non è ancora soddisfatta della gestione della piattaforma Android da parte di Google, mettendo in discussione il doppio gioco di Big G che promuove una piattaforma aperta ma allo stesso tempo utilizza il pugno di ferro attraverso i Play Services.

L’editore afferma che continuerà a supportare e promuovere il download di Fortnite al di fuori del Google Play Store nella speranza che cambino le politiche commerciali.

Sul versante Apple le cose però non sono migliori. Fortnite Battle Royale è disponibile da molti mesi sull’App Store di iOS senza alcuna lamentela da parte di Epic Games. Il motivo? Semplice. Apple non ha neanche un’alternativa all’installazione di app da Internet.