Il 15 e 16 febbraio, i giocatori di PlayStation 4 potranno gettarsi nella mischia della Coppa in singolo Celebrativa di Fortnite con l’opportunità di vincere oggetti di gioco e una fetta del montepremi di 1.000.000 $ in contanti. Ciascuna competizione in singolo è aperta a tutti i giocatori su PS4 idonei secondo il regolamento ufficiale. Per partecipare, i giocatori dovranno anche assicurarsi che il loro account abbia raggiunto il livello 15 e che l‘autenticazione a due fattori sia attivata sul loro Account Epic.

Fortnite Celebration: Il torneo

Il primo giorno, 15 febbraio, i giocatori più vincenti di ciascuna classifica regionale avranno l’opportunità di aggiudicarsi i seguenti oggetti di gioco:

Migliori 50% – Spray “Al riparo”

Migliori 25% – Piccone “Dettaglio selvaggio”

Migliori 5% – Costume “Tango”

Il secondo giorno, 16 febbraio, i giocatori più vincenti di ciascuna classifica regionale avranno l’opportunità di aggiudicarsi una fetta del montepremi. La suddivisione del montepremi è consultabile all’interno della scheda “Competi” nel gioco e nel regolamento ufficiale. Alla fine dei giochi, oltre 4mila giocatori PlayStation 4 provenienti dal mondo intero potranno vincere premi in denaro.

Come partecipare…

Per informazioni sugli orari e dettagli su come partecipare, basta avviare la PlayStation 4 e aprire la scheda “Competi” per dare il via alla registrazione. Di seguito la nostra guida per utenti senior…