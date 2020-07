Fortnite: il nuovo fucile a pompa (con carica) non convince i giocatori

Gran parte del fascino di Fortnite, il videogioco on-line campione di incassi di Epic Games, risiede nell’arsenale a disposizione, con armi che cambiano di stagione in stagione. Se in passato era stata la spada laser a scatenare l’ira dei giocatori (in quel caso perché considerata troppo potente), adesso è il turno del nuovo fucile a pompa con carica ma per il motivo opposto.

A differenza dei fucili a pompa classici, infatti, quello con carica richiede qualche secondo di tempo (e la pressione contemporanea dei tasti dorsali del joypad) per sparare un colpo potenziato in grado di infliggere notevole danno. Un ritardo che viene però giudicato decisivo dai giocatori, soprattutto nel cambio di arma. Non solo, darebbe anche il tempo di costruire una struttura difensiva in grado di vanificare l’attacco. Infine, alcuni utenti hanno rilevato un bug. Il fucile a pompa sarebbe in grado di colpire (in alcuni casi e posizioni di sparo) anche attraverso le costruzioni.

Insomma, il fucile a pompa potrebbe avere le ore contate. La community dei giocatori è presa in grande considerazione e i consigli spesso ascoltati per migliorare il gameplay. È lecito quindi attendersi dei cambiamenti in un prossimo futuro…