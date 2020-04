Fortnite: super torneo da 2 milioni di dollari al via il 2 maggio

Fortnite, il celeberrimo titolo battle-royale di Epic Games, annuncia il torneo di qualificazione per la Competizione Campioni di Fortnite. Si terrà a partire dal 2 maggio e darà accesso alla competizione ufficiale che in palio avrà ben 2 milioni di dollari di monteprimi.

Partecipazione libera

La bella notizia è che tutti gli appassionati di Fortnite possono partecipare alla nuova edizione del torneo, al via il 9 maggio. L’unico vincolo è che devono essere molto bravi a giocare ovviamente. Per poter competere nelle qualificazioni sarà necessario essere nel Rango Campione. La competizione si svolgerà esclusivamente in modalità solo e vi prenderanno parte molti dei più forti giocatori professionisti della scena e-sports di Fortnite. Anche loro combatteranno in modo a dir poco agguerrito per contendersi il montepremi da 2 milioni di dollari. Una sfida che in passato ha conquistato e premiato molti partecipanti.

Le qualificazioni

Le qualificazioni per la Competizione Campioni inizieranno sabato 2 maggio. Al termine del match, i cento giocatori migliori in ogni regione di gioco otterranno l’invito per la CCFN che gli permetterà di scontrarsi con alcuni dei giocatori di Fortnite più famosi del mondo. Superare le qualificazioni non sarà un’impresa semplice, ma di sicuro sarà un’ottima occasione per mettere alla prova le proprie abilità sviluppate in questi anni di gioco.

Il torneo

Il torneo è suddiviso in settimane. A ognuna spetta una parte del montepremi. Solo i migliori giocatori della settimana corrente potranno accedere a quella successiva, rendendo le partite via via più intense man mano che ci si avvicina al termine della competizione. Oltretutto il sistema di punteggi è stato rinnovato rispetto alle precedenti edizioni. Per chi è interessato a consultare tutte le regole e a conoscere i dettagli della competizione nello specifico, il regolamento ufficiale della Competizione Campioni di Fortnite è disponibile al link dedicato.