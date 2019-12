Nuove foto del Galaxy Fold 2. E il Samsung S11 potrebbe chiamarsi S20

Uno dei più noti leaker, ossia Ice Universe, sempre bene informato sulle faccende di Samsung, ha twittato tre notizie rigurdanti i dispositivi di punta 2020 più attesi del produttore sudcoreano.

La prima riguarda il Galaxy S11, che potrebbe essere rinominato in Galaxy S20. Ciò segnerebbe l’inizio di una nuova era proprio in contemporanea con l’inizio del nuovo decennio. L’S20, se il nome sarà confermato, potrebbe dunque rappresentare un aggiornamento significativo rispetto alla serie S10.

Ice Universe ha anche pubblicato una foto di uno smartphone pieghevole con form factor a conchiglia, in linea con le recenti indiscrezioni sul Galaxy Fold 2. Il leaker ha inoltre confermato le voci secondo le quali lo schermo del Fold 2 utilizzerà un materiale di vetro ultra-sottile. Ciò consentirebbe allo schermo di essere più piatto, più sottile e senza alcuna piega.



Guardando da vicino l’immagine, l’interfaccia utente sembra la One UI 2.0 di Samsung. Nel frattempo Samsung ha comunicato che il modello Samsung Galaxy Fold in vendita sul proprio sito di ecommerce è già andato esaurito.