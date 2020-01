Galaxy Note 10 Lite e S10 Lite ufficiali: foto, scheda tecnica e prezzo

Samsung ha ufficialmente annunciato i nuovi modelli Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite di cui si era parlato molto nei giorni scorsi.

«I dispositivi Galaxy S e Galaxy Note hanno soddisfatto le esigenze e le esigenze dei consumatori di tutto il mondo. Questi dispositivi rappresentano il nostro continuo impegno nel fornire innovazioni leader del settore, dalle prestazioni e potenza all’intelligence e ai servizi – ha affermato DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT e comunicazioni mobili, Samsung Electronics – Il Galaxy S10 Lite e il Galaxy Note10 Lite introdurranno quelle caratteristiche premium distintive che compongono un’esperienza Galaxy S e Galaxy Note».

Samsung Galaxy S10 Lite

La versione Lite del top di gamma S10 porta in dote un display Infinity Super Amoled Full HD da 6,7 pollici, una diagonale dunque potenziata e disponibile ad oggi solo sull’S10 in versione 5G. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico abbiamo una tripla fotocamera da 48+5+12 Megapixel (principale+macro+ ultra grandangolare) e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Il processore è sempre l’ottimo Exynos 9820 o lo Snapdragon 855 per quanto riguarda il mercato americano. La dotazione di memoria comprenderà invece 8 GB di Ram e 128 GB di archiviazione.

La batteria, infine, è stata potenziata a 4.500 mAh. Prezzo: 679 euro.

Samsung Note10 Lite

Anche qui abbiamo un display Infinity Super Amoled da 6,7 pollici, e una tripla fotocamera da 12+12+12 (Ultra grandangolare+Grandangolo+Tele obiettivo) e una anteriore da 32 Megapixel. La Cpu è identica quella del Note10: Exynos 9810, mentre la dotazione di memoria è di 6 GB di Ram e 128 GB di storage. Anche in questo caso la batteria è stata potenziata ed è ora di 4.500 MAh. Prezzo: 629 euro.

Entrambi i modelli sono dual Sim con cassetto ibrido (due Sim o espansione di memoria, hanno Android 10 e saranno disponibile da metà gennaio 2020.