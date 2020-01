La nuova gamma Samsung Galaxy S20, caratterizzata da tre modelli (S20, S20+ e S20 Ultra) sarà presentata l’11 febbraio. Fino a qui le certezze.

Poco si sapeva, fino ad oggi, di quando gli smartphone sarebbero stati messi in vendita. Dubbio che, in parte, ci toglie il celebre leaker Evan Blass, che dal suo canale twitter azzarda una interessante previsione: i Galaxy S20 saranno disponibili in preordine fino al 13 marzo e, secondo le ultime informazioni, tutti coloro che preordineranno i modelli Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra riceveranno in omaggio le Galaxy Buds +, ossia le nuove cuffiette Bluetooth true wireless di Samsung che, al momento, non sono ancora state presentate ufficialmente.

Evan Blass ha anche condiviso un’immagine promozionale (che sembra avere tutti i crismi dell’officialità), e che vi mostriamo in questa pagina.



Come detto, a oggi non ci sono ancora notizie ufficiali da parte di Samsung sulle Galaxy Buds+, ma è probabile che anche gli auricolari saranno lanciati insieme alla linea di smartphone l’11 febbraio.



Secondo le anticipazioni giunte fino ad ora, le Buds+ manterranno il design delle Galaxy Buds, non dovrebbero essere dotate della funzione di cancellazione attiva del rumore ma dorebbero migliorare la sezione che ha rappresentato il loro tallone d’Achille, ossia la qualità dell’audio durante le conversazioni, che sarà incrementata con l’aggiunta di due microfoni.