Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra: foto ufficiali, colori e prezzi

Mancavano solo le foto ufficiali e i prezzi dei nuovi modelli Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra che saranno presentati l’11 febbraio a San Francisco. E ora li abbiamo!



I rendering provengono da Ishan Argawal tramite 91Mobiles e mostrano le tre versioni del modello del produttore sudcoreano e i relativi colori in cui saranno commercializzata, oltre ai prezzi.



Secondo quanto si apprende, i Samsung Galaxy S20 e S20+ non impiegheranno un vetro curvo 3D ma il vetro 2.5D. S20 Ultra ha una curva lungo i bordi verticali del display.

Galaxy S20 Cloud Blue



Il Samsung Galaxy S20 nella foto qui sopra è in colorazione Cloud Blue che, in precedenti leak veniva indicato come Sky Blue. Cambiano le parole, ma non la cromia: tuttavia i rendering suggeriscono che Samsung potrebbe utilizzare per la prima volta una finitura opaca su un suo flagship. Dalle immagini arriva anche la conferma dell’eliminazione definitiva del pulsante dedicato all’assistente Bixby.

Galaxy S20+ Cosmic Grey

La versione Galaxy S20+ offre un quarto obiettivo aggiuntivo sul retro, che, di conseguenza, allarga l’area dedicata alla fotocamera nella parte posterioe. L’S20+ mostrato qui sopra è nel colore Cosmic Grey.



È la prima volta che dalla rete filtra un’immagine così chiara in grado di mostrare come sarà il Galaxy S20 Ultra. Viene dunque confermata la presenza di una fotocamera periscopica e, da un’attenta osservazione, è possibile vedere la scritta “Space Zoom 100X“. È la specifica di cui si parla da tante settimane, propria del sensore della fotocamera da 108 Megapixel che avrà la possibilitùà di effettuare lo zoom digitale 100x (10X ottico).

Quanto alle altre specifiche tecniche, S20 Ultra sarà dotato di uno schermo Amoled Infinity-O da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e ratio di 20:9.

Il pannello avrà una capacità di refresh di 120Hz e ospiterà una selfie cam da 40 Megapixel.

Sarà alimentato dai processore Snapdragon 865 o dall’Exynos 990 (a seconda delle aree geografiche di commercializzazione) con supporto alla connettività 5G. Il dispositivo dovrebbe avere una memoria fino a 16 GB di Ram e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Affiancato al sensore principale da 108 Megapixel, ci saranno un teleobiettivo da 48 Megapixel, un’ottica ultra-wide da 12 Megapixel e una fotocamera 3D ToF. C’è, come detto, una fotocamera periscopica con zoom digitale 100x, ma la sua risoluzione non è ancora nota. La batteria avrà una capacità di da 5.000 mAh.

Prezzi

Galaxy S20 sarà disponibile nei colori Cosmic Grey, Cloud Blue e Cloud Pink in due versioni: quella 4G a 899 euro e 5G a 999 euro.

Galaxy S20+ 5G sarà disponibile in Cosmic Black, Cosmic Grey e Cloud Blue e costerà 1099 euro.

Galaxy S20 Ultra: prezzo a partire da 1.349 euro per la variante base (128GB o 256GB) e di 1.549 euro per qualla con Rom da da 512GB.

