Galaxy S21: ecco i primi video della gamma flagship di Samsung

Solo due giorni fa vi abbiamo dato un ampio resoconto di tutto quello che sappiamo finora sui Samsung Galaxy S21.

Oggi vi proponiamo tre brevi video teaser, presumibilmente provenienti dalla divisione marketing di Samsung.

Video 1

Video 2

Video 3

I video confermano il design di Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, così come la presenza di tre fotocamere posteriori (senza zoom periscopico) e di schermi piatti su S21 e S21+ e di un display curvo e quattro fotocamere (di cui una periscopica) sul modello S21 Ultra.

Un’altra differenza è che S21 e S21+ avranno il dorso in plastica, mentre l’Ultra avrà la parte posteriore in vetro.

Le fotocamere dei Galaxy S21

Per quanto riguarda le fotocamere, c’è da attendersi che S21 e S21+ siano doati di un sensore da 12 Megapixel grandangolare, uno da 12 Megapixel ultrawide e di un teleobiettivo da 64 Megapixel, mentre S21 Ultra sarà dotato di un’ottica principale da 108 Megapixel wide, una 12 Megapixel ultrawide, un tele da 10 Megapixel con zoom 3x tele e uno zoom periscopico 10x da 10 Megapixel. L’Ultra disporrà anche dell’autofocus laser.

S21 e S21+ vengono mostrati nel video nella colorazione Phantom Violet, ma, come si può vedere, l’isola della fotocamera è in colore bronzo. S21 Ultra dovrebbe invece essere lanciato solamente in grigio e nero come il suo predecessore.

Quando saranno presentati

Gli smartphone Galaxy S21 dovrebbero diventare ufficiali nel corso di un evento online Galaxy Unpacked il 14 gennaio ed essere disponibili nei negozi a partire dal 29 gennaio.