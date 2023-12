Galaxy S23 FE finalmente in Europa: ecco la data di lancio

Il Galaxy S23 FE, ormai, è già uscito da un pezzo, e già si parla della serie successiva. Eppure in Europa non aveva ancora fatto capolino, ma era stato lanciato solo prima in Asia e poi negli Stati Uniti. Fortunatamente, non dovremo aspettare ancora tanto.

Samsung Francia, infatti, ha annunciato la data di lancio della serie nel paese e, presumibilmente, in tutta Europa. La data è l’8 dicembre, ovvero fra tre giorni.

Il dispositivo dovrebbe essere praticamente uguale alla versione internazionale, fatta eccezione del processore. Sarà infatti utilizzato soltanto il SoC Exynos 2200, mentre il Snapdragon 8 Gen 1 rimarrà esclusiva del mercato statunitense.

Il prezzo ufficiale non è ancora confermato, ma in base a quelli internazionali possiamo immaginarci una cifra di circa 600 euro. Ad ogni modo manca poco, quindi tutti i dettagli emergeranno in men che non si dica.