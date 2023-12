Galaxy S24: le prime immagini ufficiali con quattro nuovi colori

Samsung lancerà l’attesissima serie Galaxy S24 il mese prossimo: orma manca pochissimo per mettere le mani sul nuovo flagship. Per rendere l’attesa meno difficile, Samsung ha deciso di rilasciare le prime immagini ufficiali del telefono: e proprio grazie a queste possiamo scoprire che la serie arriverà in ben quattro colori nuovi.

I nuovi colori saranno Onyx Black, Cobalt Violet, Marble Gray e Amber Yellow. Inoltre, sembra che ci saranno altre tre tonalità esclusive per Samsung.com: blu, verde e arancione.

Il Galaxy S24 avrà uno schermo piatto, una cornice piatta di alluminio, pulsanti simmetrici e angoli arrotondati. Lo schermo sarà un OLED LTPO da 6,2 pollici con risoluzione 1080×2340, luminosità massima di 2.500 nit e un refresh rate di 120 Hz.

Il comparto fotografico posteriore è identico a quello del Galaxy S23, quindi niente novità su questo fronte. Per quanto riguarda il chip, in Europa l’S24 utilizzerà l’Exynos 2400, mentre negli Stati Uniti avrà lo Snapdragon 8 Gen 3. Comunque sia, il modello base sarà accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Il Galaxy S24 avrà una batteria da 4.000 mAh, 100 mAh in più rispetto al suo predecessore, ma la velocità di ricarica rimarrà 25W, con ricarica wireless da 15W. Sebbene il S24 non avrà il Wi-Fi 7, avrà la connettività satellitare. Il prezzo dovrebbe rimanere lo stesso di quello del S23 al lancio, ovvero 979€.